https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/pravda-tela-pochemu-fastfud-schitayut-vrednym-i-tak-li-eto-na-samom-dele-1036844363.html
"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
“Фастфуд вреден” - известный факт, но в чем именно вред, и что правильно называть фастфудом? Почему блюда из популярных фастфуд-сетей заставляют нас съедать... 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T10:51+0300
2021-12-25T10:51+0300
2021-12-25T10:38+0300
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"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
Чем опасен майонез и “жареная корочка”? Почему после занятий спортом лучше не давать себе “индульгенцию” на фастфуд? И сколько раз в неделю или месяц вообще его можно себе позволить? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов.01:53 “Наука говорит, что не бывает продуктов вредных и полезных”02:47 Что мы вообще называем фастфудом05:35 Соль: почему мы едим пересоленное06:48 Почему фастфуд калорийнее, чем другая еда11:00 “Плавное уменьшение соли вообще не отражается на вкусе еды”12:50 “Майонез опасен не тем, что он калорийный, а тем, что он вкусный”13:40 Усилители вкуса: какую они играют роль17:23 “Конечные продукты гликирования”: чем опасна “жареная корочка”23:22 “Спортом никогда не сожжешь столько, сколько ты переел”Слушайте подкасты РИА Новости
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"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
“Фастфуд вреден” - известный факт, но в чем именно вред, и что правильно называть фастфудом? Почему блюда из популярных фастфуд-сетей заставляют нас съедать больше, чем нужно, и запивать их сладкой газировкой? И почему покупать салат “Цезарь” тоже не слишком здорово?
Чем опасен майонез и “жареная корочка”? Почему после занятий спортом лучше не давать себе “индульгенцию” на фастфуд? И сколько раз в неделю или месяц вообще его можно себе позволить? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов
.
01:53 “Наука говорит, что не бывает продуктов вредных и полезных”
02:47 Что мы вообще называем фастфудом
05:35 Соль: почему мы едим пересоленное
06:48 Почему фастфуд калорийнее, чем другая еда
11:00 “Плавное уменьшение соли вообще не отражается на вкусе еды”
12:50 “Майонез опасен не тем, что он калорийный, а тем, что он вкусный”
13:40 Усилители вкуса: какую они играют роль
17:23 “Конечные продукты гликирования”: чем опасна “жареная корочка”
23:22 “Спортом никогда не сожжешь столько, сколько ты переел”