https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/pravda-tela-pochemu-fastfud-schitayut-vrednym-i-tak-li-eto-na-samom-dele-1036844363.html

"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле

"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле

“Фастфуд вреден” - известный факт, но в чем именно вред, и что правильно называть фастфудом? Почему блюда из популярных фастфуд-сетей заставляют нас съедать... 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T10:51+0300

2021-12-25T10:51+0300

2021-12-25T10:38+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/14/1036844613_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_28579790ac7e3c1ca5f02e2f7a410474.jpg

"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле "Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле

Чем опасен майонез и “жареная корочка”? Почему после занятий спортом лучше не давать себе “индульгенцию” на фастфуд? И сколько раз в неделю или месяц вообще его можно себе позволить? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов.01:53 “Наука говорит, что не бывает продуктов вредных и полезных”02:47 Что мы вообще называем фастфудом05:35 Соль: почему мы едим пересоленное06:48 Почему фастфуд калорийнее, чем другая еда11:00 “Плавное уменьшение соли вообще не отражается на вкусе еды”12:50 “Майонез опасен не тем, что он калорийный, а тем, что он вкусный”13:40 Усилители вкуса: какую они играют роль17:23 “Конечные продукты гликирования”: чем опасна “жареная корочка”23:22 “Спортом никогда не сожжешь столько, сколько ты переел”Слушайте подкасты РИА Новости

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, подкасты риа