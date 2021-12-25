https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/v-abkhazii-zafiksirovano-54-novykh-sluchaya-covid-19-1036917404.html

В Абхазии зафиксировано 54 новых случая COVID-19

В Абхазии зафиксировано 54 новых случая COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37456 человека. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29812... 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T23:21+0300

2021-12-25T23:21+0300

2021-12-25T23:21+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 54 человек из 275 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 9, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина