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Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о "правильном отношении" к вирусам. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
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Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
В эфире радио Sputnik Жемчугов пояснил, что мутация — это способ приспособления вирусов и бактерий к изменяющимся условиям."Мутация вирусов — это обычная эволюция, а она нацелена на развитие самих вирусов и человека не учитывает. Вирусы появились задолго до человека и живут на Земле уже 3 миллиарда лет. На самом деле, они - хозяева планеты, с ними надо договариваться", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что после мутации вирусы совершенствуются и распространяются по всей планете."От вируса защиты нет. Отмены рейсов и прочее — это все временный барьер, который дает нам возможность подготовиться к борьбе с вирусом. Что касается нового штамма коронавируса, то специалисты скоро поймут, в какой степени на "омикрон" действует современная вакцина, будет ли она действовать на него при скорой ревакцинации или придется делать новую", — отметил Жемчугов.
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коронавирус - 2021, аудио

Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться

19:15 25.12.2021
Радио
Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о "правильном отношении" к вирусам.
В эфире радио Sputnik Жемчугов пояснил, что мутация — это способ приспособления вирусов и бактерий к изменяющимся условиям.
"Мутация вирусов — это обычная эволюция, а она нацелена на развитие самих вирусов и человека не учитывает. Вирусы появились задолго до человека и живут на Земле уже 3 миллиарда лет. На самом деле, они - хозяева планеты, с ними надо договариваться", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что после мутации вирусы совершенствуются и распространяются по всей планете.
"От вируса защиты нет. Отмены рейсов и прочее — это все временный барьер, который дает нам возможность подготовиться к борьбе с вирусом. Что касается нового штамма коронавируса, то специалисты скоро поймут, в какой степени на "омикрон" действует современная вакцина, будет ли она действовать на него при скорой ревакцинации или придется делать новую", — отметил Жемчугов.
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