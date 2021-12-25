https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zhemchugov-virusy---khozyaeva-planety-i-s-nimi-nado-dogovarivatsya-1036907141.html

Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться

Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о "правильном отношении" к вирусам. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T19:15+0300

2021-12-25T19:15+0300

2021-12-25T19:15+0300

радио

коронавирус - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/18/1036907052_0:0:2072:1167_1920x0_80_0_0_cee7b354e1536f6d7323bc11c9dbfd8f.jpg

Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться

В эфире радио Sputnik Жемчугов пояснил, что мутация — это способ приспособления вирусов и бактерий к изменяющимся условиям."Мутация вирусов — это обычная эволюция, а она нацелена на развитие самих вирусов и человека не учитывает. Вирусы появились задолго до человека и живут на Земле уже 3 миллиарда лет. На самом деле, они - хозяева планеты, с ними надо договариваться", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что после мутации вирусы совершенствуются и распространяются по всей планете."От вируса защиты нет. Отмены рейсов и прочее — это все временный барьер, который дает нам возможность подготовиться к борьбе с вирусом. Что касается нового штамма коронавируса, то специалисты скоро поймут, в какой степени на "омикрон" действует современная вакцина, будет ли она действовать на него при скорой ревакцинации или придется делать новую", — отметил Жемчугов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус - 2021, аудио