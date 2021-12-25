Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zhurnalist-khashig-prokommentiroval-rezolyutsiyu-oppozitsii-abkhazii-1036915544.html
Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
Своим мнением о резолюция оппозиции, в частности, требования о продлении срока полномочий шестого созыва Парламента на один год и переходе к смешанной системе... 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T16:20+0300
2021-12-25T16:32+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/19/1036915638_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8ca88fc5f6fe5f942c2026983e1d73a3.jpg
Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
Согласно указу президента Абхазии от 13 декабря выборы в Народное Собрание - Парламент седьмого созыва должны состояться 12 марта 2022 года.Перенос выборов, происходят в государствах не слишком устойчивых в своем развитии, и примеры таких политических решений есть в новейшей истории Абхазии, отметил Инал Хашиг."Возможно, если и сейчас будут перенесены выборы, может это в какой-то мере стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Но, с другой стороны, насколько это вписывается в закон, будут спорить юристы. В нормально развивающейся стране, подобного рода переносы не приветствуются, это моветон", - сказал журналист.При этом он отметил, что, не перенося выборы, по действующей мажоритарной системе будут вновь избраны депутаты, которых "проталкивает улица"." Мы ругаем, допустим, парламент, но продолжаем выбирать по этой же мажоритарной системе, которая явно находится в кризисе. Депутатами в основном становятся те, это, как бы, видно даже слепому, люди, которых проталкивает туда в общем-то улица. Улица влияет на то, какой у нас будет главный законодательный орган страны. Нам надо эту ситуацию поменять", - сказал Хашиг.По мнению журналиста, для реформирования системы выборов достаточно и года, только все зависит от того, каким содержанием наполнят это время власть и оппозиция за столом переговоров.Полная версия беседы в аудиофайле.На акции протеста в Сухуме 21 декабря оппозицией была оглашена резолюция, где выражены основные требования: инициировать законную процедуру отстранения президента от власти; заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти; внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в Парламент; внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра; внести изменения в Конституцию об обязательном утверждении Парламентом членов правительства; продлить полномочия шестого действующего созыва Парламента на один год.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/19/1036915638_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_957b7a5ab64020d03a35ff9358ef9e6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии

16:20 25.12.2021 (обновлено: 16:32 25.12.2021)
Радио
Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
Подписаться на
Своим мнением о резолюция оппозиции, в частности, требования о продлении срока полномочий шестого созыва Парламента на один год и переходе к смешанной системе выборов, в эфире радио Sputnik поделился журналист, политический обозреватель Инал Хашиг.
Согласно указу президента Абхазии от 13 декабря выборы в Народное Собрание - Парламент седьмого созыва должны состояться 12 марта 2022 года.
Перенос выборов, происходят в государствах не слишком устойчивых в своем развитии, и примеры таких политических решений есть в новейшей истории Абхазии, отметил Инал Хашиг.
"Возможно, если и сейчас будут перенесены выборы, может это в какой-то мере стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Но, с другой стороны, насколько это вписывается в закон, будут спорить юристы. В нормально развивающейся стране, подобного рода переносы не приветствуются, это моветон", - сказал журналист.
При этом он отметил, что, не перенося выборы, по действующей мажоритарной системе будут вновь избраны депутаты, которых "проталкивает улица".
" Мы ругаем, допустим, парламент, но продолжаем выбирать по этой же мажоритарной системе, которая явно находится в кризисе. Депутатами в основном становятся те, это, как бы, видно даже слепому, люди, которых проталкивает туда в общем-то улица. Улица влияет на то, какой у нас будет главный законодательный орган страны. Нам надо эту ситуацию поменять", - сказал Хашиг.
По мнению журналиста, для реформирования системы выборов достаточно и года, только все зависит от того, каким содержанием наполнят это время власть и оппозиция за столом переговоров.
Полная версия беседы в аудиофайле.
На акции протеста в Сухуме 21 декабря оппозицией была оглашена резолюция, где выражены основные требования: инициировать законную процедуру отстранения президента от власти; заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти; внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в Парламент; внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра; внести изменения в Конституцию об обязательном утверждении Парламентом членов правительства; продлить полномочия шестого действующего созыва Парламента на один год.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
15:30Штормовое предупреждение из-за сильного ветра продлили в Сочи
14:47Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль
14:00Избрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"
13:15Незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в России
12:30Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
11:40Врач назвал привычки, которые повышают риск заражения COVID-19
10:51"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
10:03Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума
09:30Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"
08:45Католическое Рождество празднуют во всем мире и в Абхазии
ВчераМенее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки
ВчераОбщественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным в Сухуме
ВчераПожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
ВчераХаритон Агрба стал обладателем боксерского титула IBF European
ВчераРоссия укрепляет мир: добрым словом, "Бореем" и "Ясенем"
ВчераБукеты из аджинджуха и новогодние пряники: в Гудауте прошла первая ярмарка
ВчераСоздана рабочая группа для выработки предложений по защите журналистов
ВчераАбхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше
ВчераТакие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии