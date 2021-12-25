https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zhurnalist-khashig-prokommentiroval-rezolyutsiyu-oppozitsii-abkhazii-1036915544.html

Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии

Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии

Своим мнением о резолюция оппозиции, в частности, требования о продлении срока полномочий шестого созыва Парламента на один год и переходе к смешанной системе... 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T16:20+0300

2021-12-25T16:20+0300

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Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии

Согласно указу президента Абхазии от 13 декабря выборы в Народное Собрание - Парламент седьмого созыва должны состояться 12 марта 2022 года.Перенос выборов, происходят в государствах не слишком устойчивых в своем развитии, и примеры таких политических решений есть в новейшей истории Абхазии, отметил Инал Хашиг."Возможно, если и сейчас будут перенесены выборы, может это в какой-то мере стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Но, с другой стороны, насколько это вписывается в закон, будут спорить юристы. В нормально развивающейся стране, подобного рода переносы не приветствуются, это моветон", - сказал журналист.При этом он отметил, что, не перенося выборы, по действующей мажоритарной системе будут вновь избраны депутаты, которых "проталкивает улица"." Мы ругаем, допустим, парламент, но продолжаем выбирать по этой же мажоритарной системе, которая явно находится в кризисе. Депутатами в основном становятся те, это, как бы, видно даже слепому, люди, которых проталкивает туда в общем-то улица. Улица влияет на то, какой у нас будет главный законодательный орган страны. Нам надо эту ситуацию поменять", - сказал Хашиг.По мнению журналиста, для реформирования системы выборов достаточно и года, только все зависит от того, каким содержанием наполнят это время власть и оппозиция за столом переговоров.Полная версия беседы в аудиофайле.На акции протеста в Сухуме 21 декабря оппозицией была оглашена резолюция, где выражены основные требования: инициировать законную процедуру отстранения президента от власти; заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти; внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в Парламент; внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра; внести изменения в Конституцию об обязательном утверждении Парламентом членов правительства; продлить полномочия шестого действующего созыва Парламента на один год.

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