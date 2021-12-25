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Жуткие кадры: двигатель самолета выполнявшего рейс Тюмень-Ереван загорелся при взлете

Жуткие кадры: двигатель самолета выполнявшего рейс Тюмень-Ереван загорелся при взлете

Boeing 737 выполнявшего рейс из Тюмени в Ереван не смог взлететь. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

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Прямо во время разбега, из левого двигателя лайнера полетели искры. Командир был вынужден прервать взлет, никто не пострадал. Самолет должен был вылететь 25 декабря в 07:45 по местному времени, но из-за неполадки рейс пришлось отложить на 10 часов. Пассажиры отправятся в Армению на резервном борту.

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