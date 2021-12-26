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Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии: не вижу в этом смысла
Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии: не вижу в этом смысла
Председатель Комиссии по Конституционной реформе Нателла Акаба в эфире радио Sputnik поделилась своим мнением относительно пунктов требований резолюции... 26.12.2021, Sputnik Абхазия
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Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии
Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии
Участники акции протеста в Сухуме , которая прошла в Сухуме 21 декабря, приняли резолюцию, в которой 6 пунктов: отстранение президента от власти через Парламент, заморозить все инициативы главы государства, внести изменения в конституцию и перейти к смешанной системе выборов, упразднить должность премьер-министра, а также оппозиция требует, чтобы членов правительства утверждали депутаты народного собрания, и последний пункт резолюции - продлить срок полномочий Парламента на год.Председатель Комиссии по Конституционной реформе Нателла Акаба не согласна с мнением, что необходимо упразднить должность премьер-министра."Я согласна с тем, что нужно сокращать госаппарат, что у нас слишком много чиновников и не совсем понятно, чем они занимаются, но это не значит, что нужно должность премьер-министра упразднять. Президент сам, будучи депутатом Парламента, неоднократно заявлял, что необходимо перераспределить часть полномочий от главы государства Парламенту. Я считаю, что это правильно. Сегодня вся ответственность и вся нагрузка на президенте, может именно это приводит к переворотам и бесконечным акциям. Надо сделать власть более сбалансированной", - сказала Акаба в интервью радио Sputnik.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии: не вижу в этом смысла

13:20 26.12.2021
Радио
Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии
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Председатель Комиссии по Конституционной реформе Нателла Акаба в эфире радио Sputnik поделилась своим мнением относительно пунктов требований резолюции, принятой оппозицией на акции протеста 21 декабря в Сухуме.
Участники акции протеста в Сухуме , которая прошла в Сухуме 21 декабря, приняли резолюцию, в которой 6 пунктов: отстранение президента от власти через Парламент, заморозить все инициативы главы государства, внести изменения в конституцию и перейти к смешанной системе выборов, упразднить должность премьер-министра, а также оппозиция требует, чтобы членов правительства утверждали депутаты народного собрания, и последний пункт резолюции - продлить срок полномочий Парламента на год.
Председатель Комиссии по Конституционной реформе Нателла Акаба не согласна с мнением, что необходимо упразднить должность премьер-министра.
"Я согласна с тем, что нужно сокращать госаппарат, что у нас слишком много чиновников и не совсем понятно, чем они занимаются, но это не значит, что нужно должность премьер-министра упразднять. Президент сам, будучи депутатом Парламента, неоднократно заявлял, что необходимо перераспределить часть полномочий от главы государства Парламенту. Я считаю, что это правильно. Сегодня вся ответственность и вся нагрузка на президенте, может именно это приводит к переворотам и бесконечным акциям. Надо сделать власть более сбалансированной", - сказала Акаба в интервью радио Sputnik.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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