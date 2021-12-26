https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/dopolnitelnoe-vremya-kvaratskheliya-ob-itogakh-chempionata-lfl-v-abkhazii-1036899065.html

Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии

Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии

Директор любительской футбольной лиги Кягуа Кварацхелия в эфире радио Sputnik дал оценку завершившемуся турниру, рассказал, с какими проблемами пришлось... 26.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-26T19:35+0300

2021-12-26T19:35+0300

2021-12-26T19:47+0300

радио

дополнительное время

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/18/1036899039_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_94cab50cafed512939df15f1f9fdffa2.jpg

Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии

В Абхазии завершился чемпионат любительской футбольной лиги. Первое место в турнире заняла команда МВД. В общем в чемпионате принимали участие около 30 команд из всех районов, а турнир длился семь месяцев, сказал Кварацхелия в беседе на радио."Перед чемпионатом были опасения, что около пяти-шести команд могут сняться, но к нашему удивлению, чемпионат прошел на одном дыхании. Приезжали команды из разных уголков страны, у нас был даже участник из Сербии, Шабат Логуа", – рассказал Кварацхелия.По словам директора любительской футбольной лиги организация чемпионата и судейство вызывало много вопросов, но все надо было решать "стиснув зубы". Кварацхелия сказал, что многие участники просили второго судью на второй линии, но по регламенту ЛФЛ предусмотрен только один.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дополнительное время, аудио