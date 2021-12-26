https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/dopolnitelnoe-vremya-kvaratskheliya-ob-itogakh-chempionata-lfl-v-abkhazii-1036899065.html
Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии
Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии
Директор любительской футбольной лиги Кягуа Кварацхелия в эфире радио Sputnik дал оценку завершившемуся турниру, рассказал, с какими проблемами пришлось... 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T19:35+0300
2021-12-26T19:35+0300
2021-12-26T19:47+0300
радио
дополнительное время
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/18/1036899039_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_94cab50cafed512939df15f1f9fdffa2.jpg
Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии
Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии
В Абхазии завершился чемпионат любительской футбольной лиги. Первое место в турнире заняла команда МВД. В общем в чемпионате принимали участие около 30 команд из всех районов, а турнир длился семь месяцев, сказал Кварацхелия в беседе на радио."Перед чемпионатом были опасения, что около пяти-шести команд могут сняться, но к нашему удивлению, чемпионат прошел на одном дыхании. Приезжали команды из разных уголков страны, у нас был даже участник из Сербии, Шабат Логуа", – рассказал Кварацхелия.По словам директора любительской футбольной лиги организация чемпионата и судейство вызывало много вопросов, но все надо было решать "стиснув зубы". Кварацхелия сказал, что многие участники просили второго судью на второй линии, но по регламенту ЛФЛ предусмотрен только один.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/18/1036899039_253:0:2568:1736_1920x0_80_0_0_12aa0f07eca89d235323ab97b72545fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии
19:35 26.12.2021 (обновлено: 19:47 26.12.2021)
Директор любительской футбольной лиги Кягуа Кварацхелия в эфире радио Sputnik дал оценку завершившемуся турниру, рассказал, с какими проблемами пришлось столкнуться при его проведении.
В Абхазии завершился чемпионат любительской футбольной лиги. Первое место в турнире заняла команда МВД. В общем в чемпионате принимали участие около 30 команд из всех районов, а турнир длился семь месяцев, сказал Кварацхелия в беседе на радио.
"Перед чемпионатом были опасения, что около пяти-шести команд могут сняться, но к нашему удивлению, чемпионат прошел на одном дыхании. Приезжали команды из разных уголков страны, у нас был даже участник из Сербии, Шабат Логуа", – рассказал Кварацхелия.
По словам директора любительской футбольной лиги организация чемпионата и судейство вызывало много вопросов, но все надо было решать "стиснув зубы". Кварацхелия сказал, что многие участники просили второго судью на второй линии, но по регламенту ЛФЛ предусмотрен только один.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.