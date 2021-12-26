Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/elektronnye-pasporta-planiruyut-vydavat-v-rossii-s-yanvarya-2023-goda--1036920006.html
Электронные паспорта планируют выдавать в России с января 2023 года
Электронные паспорта планируют выдавать в России с января 2023 года
Электронные паспорт представляет собой пластиковую карту с электронным носителем информации. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T11:47+0300
2021-12-26T11:47+0300
общество
россия
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102992/69/1029926947_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_8c5e2b5f1ccaadd0bbd6b2f7aa304ab1.jpg
СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова, сообщает МВД Медиа.По ее словам, сейчас ведется работа по внедрению документа нового образца: это пластиковая карта с электронным носителем информации. Работают над проектом МВД, Минцифры и другие госорганы.Количество выдаваемых новых паспортов будет зависеть от желания граждан, но на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч, уточнила Казакова. При этом электронные паспорта будут иметь такую же юридическую силу как и бумажные. Как ранее рассказывали в МВД, электронный документ будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.Кроме того, к нему привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных (установленных правительством) случаях россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190729/Dublikat-bestsennogo-gruza-chto-dumayut-rossiyane-o-perekhode-na-elektronnyy-pasport-1028055764.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-podgotovila-soglashenie-ob-oblegchennoy-protsedure-polucheniya-rossiyskogo-grazhdanstva-1033252761.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102992/69/1029926947_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_883893ccc0fd820b49b1369be81361f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, россия, гражданство

Электронные паспорта планируют выдавать в России с января 2023 года

11:47 26.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения российского паспорта Джулиану Генри Лоуэнфельду
Церемония вручения российского паспорта Джулиану Генри Лоуэнфельду - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Электронные паспорт представляет собой пластиковую карту с электронным носителем информации.
СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова, сообщает МВД Медиа.
"Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года", — сказала она в эфире радио "Милицейская волна".
По ее словам, сейчас ведется работа по внедрению документа нового образца: это пластиковая карта с электронным носителем информации. Работают над проектом МВД, Минцифры и другие госорганы.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2019
Дубликат бесценного груза: что думают россияне о переходе на электронный паспорт
29 июля 2019, 12:44
Количество выдаваемых новых паспортов будет зависеть от желания граждан, но на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч, уточнила Казакова. При этом электронные паспорта будут иметь такую же юридическую силу как и бумажные.
Оформление и выдача биометрических заграничных паспортов - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2021
В Абхазии
Абхазия подготовила соглашение об облегченной процедуре получения российского гражданства
21 сентября, 14:35
Как ранее рассказывали в МВД, электронный документ будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.
Кроме того, к нему привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных (установленных правительством) случаях россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:35Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
14:45Звучит Новый год: праздничный плейлист от Sputnik Абхазия
13:20Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии: не вижу в этом смысла
12:35Справедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет
11:47Электронные паспорта планируют выдавать в России с января 2023 года
11:00Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
10:25Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
09:35Скафандр для лекарств и вакцин: ученые пробили барьеры к больным клеткам
08:45В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
ВчераВ Абхазии зафиксировано 54 новых случая COVID-19
ВчераЗахарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности
ВчераГорбачев увидит еще много удивительного
ВчераЖемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
ВчераNASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории
ВчераДети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
ВчераМВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме
ВчераЖурналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
ВчераШтормовое предупреждение из-за сильного ветра продлили в Сочи
ВчераБой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль
ВчераИзбрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"