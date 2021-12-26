https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/elektronnye-pasporta-planiruyut-vydavat-v-rossii-s-yanvarya-2023-goda--1036920006.html

Электронные паспорта планируют выдавать в России с января 2023 года

Электронные паспорта планируют выдавать в России с января 2023 года

Электронные паспорт представляет собой пластиковую карту с электронным носителем информации. 26.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-26T11:47+0300

2021-12-26T11:47+0300

2021-12-26T11:47+0300

общество

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гражданство

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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова, сообщает МВД Медиа.По ее словам, сейчас ведется работа по внедрению документа нового образца: это пластиковая карта с электронным носителем информации. Работают над проектом МВД, Минцифры и другие госорганы.Количество выдаваемых новых паспортов будет зависеть от желания граждан, но на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч, уточнила Казакова. При этом электронные паспорта будут иметь такую же юридическую силу как и бумажные. Как ранее рассказывали в МВД, электронный документ будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.Кроме того, к нему привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных (установленных правительством) случаях россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.

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