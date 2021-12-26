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Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
Российская писательница Анна Гончарова объяснила, как научить ребенка читать и привить ему любовь к книгам. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
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Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
В эфире радио Sputnik Казахстан Гончарова подчеркнула, что дети будут читать, если дать им возможность "прикоснуться к книжному волшебству"."Не пытайтесь навязать какую-то книгу, которая не понравилась, даже если это школьная программа. Находите книги, которые будут интересны. Сейчас море выбора, море литературы. Почитайте вслух сами, сходите на спектакль, найдите какую-нибудь интересную постановку, чтобы облегчить то, что сейчас не западает так глубоко в сердце", - сказала Гончарова.По ее словам, главное, чтобы ребенок "расчитался"."Чтение - это прежде всего эмоции. Дарите эти книжные эмоции, впечатления, создавайте книжные места дома, приветствуйте книги как дорогих, любимых и желанных гостей. Тогда ребенок влюбится в этот процесс", - отметила писательница.
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Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению

11:00 26.12.2021
Радио
Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
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Российская писательница Анна Гончарова объяснила, как научить ребенка читать и привить ему любовь к книгам.
В эфире радио Sputnik Казахстан Гончарова подчеркнула, что дети будут читать, если дать им возможность "прикоснуться к книжному волшебству".
"Не пытайтесь навязать какую-то книгу, которая не понравилась, даже если это школьная программа. Находите книги, которые будут интересны. Сейчас море выбора, море литературы. Почитайте вслух сами, сходите на спектакль, найдите какую-нибудь интересную постановку, чтобы облегчить то, что сейчас не западает так глубоко в сердце", - сказала Гончарова.
По ее словам, главное, чтобы ребенок "расчитался".
"Чтение - это прежде всего эмоции. Дарите эти книжные эмоции, впечатления, создавайте книжные места дома, приветствуйте книги как дорогих, любимых и желанных гостей. Тогда ребенок влюбится в этот процесс", - отметила писательница.
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