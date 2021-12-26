https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/pisatelnitsa-goncharova-rasskazala-kak-privit-rebenku-lyubov-k-chteniyu-1036849459.html
Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
Российская писательница Анна Гончарова объяснила, как научить ребенка читать и привить ему любовь к книгам. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T11:00+0300
2021-12-26T11:00+0300
2021-12-26T11:00+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036849573_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_b93970d3649676c68e4c6b7229381725.png
Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
В эфире радио Sputnik Казахстан Гончарова подчеркнула, что дети будут читать, если дать им возможность "прикоснуться к книжному волшебству"."Не пытайтесь навязать какую-то книгу, которая не понравилась, даже если это школьная программа. Находите книги, которые будут интересны. Сейчас море выбора, море литературы. Почитайте вслух сами, сходите на спектакль, найдите какую-нибудь интересную постановку, чтобы облегчить то, что сейчас не западает так глубоко в сердце", - сказала Гончарова.По ее словам, главное, чтобы ребенок "расчитался"."Чтение - это прежде всего эмоции. Дарите эти книжные эмоции, впечатления, создавайте книжные места дома, приветствуйте книги как дорогих, любимых и желанных гостей. Тогда ребенок влюбится в этот процесс", - отметила писательница.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036849573_170:0:1129:719_1920x0_80_0_0_ea24e577d449798f7b2a9cd86ba40b61.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
Российская писательница Анна Гончарова объяснила, как научить ребенка читать и привить ему любовь к книгам.
В эфире радио Sputnik Казахстан
Гончарова подчеркнула, что дети будут читать, если дать им возможность "прикоснуться к книжному волшебству".
"Не пытайтесь навязать какую-то книгу, которая не понравилась, даже если это школьная программа. Находите книги, которые будут интересны. Сейчас море выбора, море литературы. Почитайте вслух сами, сходите на спектакль, найдите какую-нибудь интересную постановку, чтобы облегчить то, что сейчас не западает так глубоко в сердце", - сказала Гончарова.
По ее словам, главное, чтобы ребенок "расчитался".
"Чтение - это прежде всего эмоции. Дарите эти книжные эмоции, впечатления, создавайте книжные места дома, приветствуйте книги как дорогих, любимых и желанных гостей. Тогда ребенок влюбится в этот процесс", - отметила писательница.