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Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный... 26.12.2021, Sputnik Абхазия
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Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
Почему гадания с зеркалами на Руси считались опасными (как в поэме “Светлана”, где к девушке пришел жених-мертвец)? Когда наступают “страшные вечера”, когда “ворожить” уже нельзя? Что такое “навь”, и почему с нею лучше не соприкасаться? Рассказываем о самых интересных славянских гаданиях (и о том, как их можно повторить сейчас).На Руси практически все гадания были приурочены к важным праздникам, поначалу языческим, а затем и церковным. Особым видом были Святочные гадания. В некоторых религиях, в том числе христианстве, такие обряды считаются грехом. Однако любопытство людей и желание заглянуть в будущее часто брали верх.Как предугадать будущее с помощью серебряного колечка, набирая в рот воду, или подслушивая, о чем говорят соседи? О том, как гадали наши предки, рассказывает Владимир Егоров из “Наукодеревни у истоков” - центра социогуманитарных технологий, где изучают русские традиции и каждый год проводят гадания на Коляду.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки

17:55 26.12.2021
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Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
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Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
Почему гадания с зеркалами на Руси считались опасными (как в поэме “Светлана”, где к девушке пришел жених-мертвец)? Когда наступают “страшные вечера”, когда “ворожить” уже нельзя? Что такое “навь”, и почему с нею лучше не соприкасаться? Рассказываем о самых интересных славянских гаданиях (и о том, как их можно повторить сейчас).
На Руси практически все гадания были приурочены к важным праздникам, поначалу языческим, а затем и церковным. Особым видом были Святочные гадания. В некоторых религиях, в том числе христианстве, такие обряды считаются грехом. Однако любопытство людей и желание заглянуть в будущее часто брали верх.
Как предугадать будущее с помощью серебряного колечка, набирая в рот воду, или подслушивая, о чем говорят соседи? О том, как гадали наши предки, рассказывает Владимир Егоров из “Наукодеревни у истоков” - центра социогуманитарных технологий, где изучают русские традиции и каждый год проводят гадания на Коляду.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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