https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/pochemu-opasno-gadat-pered-zerkalom-kak-vorozhili-nashi-predki-1036921048.html

Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки

Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный... 26.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-26T17:55+0300

2021-12-26T17:55+0300

2021-12-26T17:55+0300

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Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки

Почему гадания с зеркалами на Руси считались опасными (как в поэме “Светлана”, где к девушке пришел жених-мертвец)? Когда наступают “страшные вечера”, когда “ворожить” уже нельзя? Что такое “навь”, и почему с нею лучше не соприкасаться? Рассказываем о самых интересных славянских гаданиях (и о том, как их можно повторить сейчас).На Руси практически все гадания были приурочены к важным праздникам, поначалу языческим, а затем и церковным. Особым видом были Святочные гадания. В некоторых религиях, в том числе христианстве, такие обряды считаются грехом. Однако любопытство людей и желание заглянуть в будущее часто брали верх.Как предугадать будущее с помощью серебряного колечка, набирая в рот воду, или подслушивая, о чем говорят соседи? О том, как гадали наши предки, рассказывает Владимир Егоров из “Наукодеревни у истоков” - центра социогуманитарных технологий, где изучают русские традиции и каждый год проводят гадания на Коляду.Слушайте подкасты РИА Новости.

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