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Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
Согласно исследованию, SARS-CoV-2 был обнаружен практически во всех органах тела. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T15:35+0300
2021-12-26T15:35+0300
2021-12-26T15:40+0300
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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и сохраняться там в течение более семи месяцев, об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших людей с COVID.Даже у пациентов с легкими симптомами и без них вирус "широко распространялся" в организме во всех органах тела.Однако ученые указывают на то, что они не выявили серьезных воспалений вне легких."Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", - утверждают исследователи.Согласно агентству Блумберг, исследование еще не было проверено независимыми учеными.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/kto-to-zakhotel-prekratit-pandemiyu-spor-o-proiskhozhdenii-koronavirusa-1036874610.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
15:35 26.12.2021 (обновлено: 15:40 26.12.2021)
Согласно исследованию, SARS-CoV-2 был обнаружен практически во всех органах тела.
СУХУМ, 26 дек - Sputnik
. Вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и сохраняться там в течение более семи месяцев, об этом свидетельствуют
результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших людей с COVID.
"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", - говорится в тексте исследования, опубликованном на сайте Research Square.
Даже у пациентов с легкими симптомами и без них вирус "широко распространялся" в организме во всех органах тела.
Однако ученые указывают на то, что они не выявили серьезных воспалений вне легких.
"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", - утверждают исследователи.
Согласно агентству Блумберг, исследование еще не было проверено независимыми учеными.