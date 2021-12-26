https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/uchenye-vyyasnili-kak-dolgo-koronavirus-sokhranyaetsya-v-organizme-1036922383.html

Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме

Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме

Согласно исследованию, SARS-CoV-2 был обнаружен практически во всех органах тела. 26.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-26T15:35+0300

2021-12-26T15:35+0300

2021-12-26T15:40+0300

в мире

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/0b/1031264204_0:139:2577:1589_1920x0_80_0_0_1cadfc237aa0412543a725f2e904895c.jpg

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и сохраняться там в течение более семи месяцев, об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших людей с COVID.Даже у пациентов с легкими симптомами и без них вирус "широко распространялся" в организме во всех органах тела.Однако ученые указывают на то, что они не выявили серьезных воспалений вне легких."Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", - утверждают исследователи.Согласно агентству Блумберг, исследование еще не было проверено независимыми учеными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/kto-to-zakhotel-prekratit-pandemiyu-spor-o-proiskhozhdenii-koronavirusa-1036874610.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19