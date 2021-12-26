Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/zagadochnaya-istoriya-makhaira-zhiba-kak-abkhazskiy-krestyanin-stal-priemnym-synom-printsa-1036902434.html
Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
Об основателе светского курорта в Гагре российском принце Александре Ольденбургском, пожалуй, в Абхазии слышали все, но мало кому известно о том, что у него... 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T10:25+0300
2021-12-26T12:40+0300
в абхазии
гагра
общество
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/18/1036902968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785ad17d074d7eda5b399519a60f8e12.jpg
О том, по какой возможной причине принц Ольденбургский усыновил Махаира Жиба, почему его несколько раз пытались убить во дворце, как эти события описала в своих воспоминаниях его родная сестра, где и кем Жиба был похоронен, кто сегодня ухаживает за его могилой и кого назвали в его честь, читайте в материале Sputnik.Из школы во дворецИстория того, как обычный подросток из абхазской крестьянской семьи Махаир Жиба стал приемным сыном русского принца Александра Ольденбургского, окутана тайнами и слухами, но его потомкам все же удалось добыть кое-какие сведения о своем предке. В основном они сложены из воспоминаний родной сестры Махаира Адуши Жиба-Цихчиба, которые были записаны с ее слов сыном Лериком в мае 1997 года.На пожелтевших от времени четырех листах бумаги вкратце отражена жизнь и судьба Махаира, но даты тех событий там не указаны, так как Адуша их не помнила. Жил будущий офицер царской армии в селе Асечко близи Пицунды, сейчас оно относится к селу Лдзаа. Он учился в приходской школе села Лдзаа и подавал большие надежды. Как вспоминала его сестра, Махаир был лучшим учеником.В ту пору принц Ольденбургский ездил по стране, изучал местность и знакомился с людьми. Во время одного из таких путешествий по Абхазии он посетил ту приходскую школу в Лдзаа, где обратил внимание на смышленого юношу. Вскоре, заручившись согласием родителей Махаира, принц его усыновил. Подросток переехал во дворец в Гагре, но его жизнь не превратилась в сказку, напротив, наполнилась опасностью заговора.Из рассказов сестры известно, что Махаир был дважды отравлен и едва не погиб. Кому именно понадобилась гибель молодого парня, неизвестно, но покушения эти устроили некие "большие люди из зависти". По слухам, они не могли смириться с тем, что простой крестьянин стал приемным сыном самого принца.Махаир дослужился до офицерского звания. В период воинской службы он несколько раз приезжал домой провести отпуск. Послушать его романсы и игру на гитаре стягивалась молодежь со всего села.Адуша запомнила брата как красивого и атлетически сложенного мужчину, которому не был чужд крестьянский труд и нередко он сам косил траву в своих владениях.Последний путьВ последний раз Махаир Жиба был у себя дома незадолго до начала Первой мировой войны. Судя по всему ему было известно о готовящемся кровопролитии планетарного масштаба, и, как написано в письме, он не хотел возвращаться в Россию."Где-то он чувствовал, что – война, назревала революция, и что им, офицерам, будет очень тяжело, начнется преследование. То есть он решил все это бросить и остаться дома", – рассказала Адуша родственникам.На решение Махаира повлиял его дядя Мастаф Жиба, который устроил пышное застолье в честь племянника и пригласил соседей. Мастаф настоял на том, чтобы племянник вернулся на службу. Он считал, что в случае отказа сделать это, Махаир опозорит свою фамилию и самого себя. Тем более что до генеральского звания оставался всего один шаг.Молодой офицер был вынужден принять наказ старших, но предзнаменование скорой гибели не заставило себя долго ждать. В тот праздничный день Махаир, произнося тост, выронил стакан из рук, который разбился.Махаир покинул дом, и долгое время о нем ничего не было слышно, пока не пришла весть о его гибели на границе с Румынией. Он был убит шальной пулей в голову. На тот момент он уже был в чине генерала.Его дядя Мастаф вместе с еще несколькими родственниками поехал за телом Махаира. Их встретил личный адъютант Жиба, который им рассказал, что абхазского офицера похоронили со всеми почестями, и передал семье все личные вещи усопшего.При вскрытии могилы родственники Жиба увидели "шикарно оформленный гроб, почти на каждом его пальце были золотые кольца". Тело Махаира доставили домой по морю. Дорога в оба направления заняла около четырех месяцев."В каждом порту, куда пришвартовывался пароход, встречали с почестями и залпами орудия. Прибыв в Пицунду, то есть в Асечко, Махаира хоронили также с воинскими почестями", – говорится в письме.Сохранить прошлоеМахаир Жиба был похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко рядом с отцом, матерью и сестрой, которая была убита случайным выстрелом на свадебном торжестве. Прибывшие в Абхазию его адъютанты построили для него каменный склеп, за которым по сей день ухаживают потомки.Склеп этот расположен в мандариновом саду. В высоту погребальное сооружение вместе с куполом около четырех метров. Внутри сохранилась каменная плита с изображением креста, а в изголовье к стене прислонен деревянный крест.История офицера русской армии из Абхазии в семье Жиба передается из уст в уста уже многие десятилетия, но родственники все еще надеются получить больше информации о своем предке. Они уверены, что непременно должны были сохраниться более подробные сведения в российских архивах, но доступа к ним у них нет.По примерным подсчетам Аркадия, его предок погиб в возрасте 35 лет. Он не был женат и детей после себя не оставил, насколько ему известно. У Махаира было пять сестер и один брат, но никто не может ответить на вопрос, старшим он был в семье или младшим.Аркадий по профессии инженер, но уже около десяти лет в основном занимается сельским хозяйством и на пару со свояком ведет гостиничный бизнес. Вместе с супругой Хатуной воспитывает троих сыновей – Астамура, Алана, Арзамета – и дочь Астанду.Потомки Махаира Жиба все еще живут там же, где родились, выросли и преданы земле их предки. Конечно, за более чем сто лет многое изменилось в том дворе. На месте старого дома, расположенного между холмами и окруженного садом, возвели новое жилище из кирпичей, отдаленно напоминающее дворец. По словам членов семьи Аркадия, такое архитектурное решение всего лишь совпадение, но никак не попытка воспроизвести стиль дворца принца Ольденбургского.Семья Жиба чтит свою историю, и у них даже сложилась традиция называть детей в честь предков. Так, 1 сентября 1992 года на свет появился мальчик, которого назвали Махаиром."Имя мне дал дедушка Шаликуа – он был сыном Арзамета – родного брата Махаира. Спустя несколько дней после этого он ушел из жизни. Для нашей семьи – это история, и я горжусь тем, что меня назвали в честь такого человека", – поделился Махаир Жиба.По его словам, большая семья собирается в том доме с богатым прошлым каждые праздники. Они много говорят о событиях столетней давности, пытаются найти ответы и самое главное – передают знания подрастающему поколению. Для Махаира это важно, так как он сам отец двоих детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190602/Gorod-printsa-kakoe-nasledie-Oldenburgskiy-ostavil-Gagre-1027508977.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190602/Pocherk-Oldenburgskogo-kak-rossiyskiy-prints-sozdaval-Gagru-1027477663.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20170226/dvorec-princa-oldenburgskogo-mechta-ob-idealnom-mire-1020413158.html
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Бадри Есиава
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg
Бадри Есиава
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/18/1036902968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e7992fed4a9bcf113536006d4166932.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гагра, общество, история

Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца

10:25 26.12.2021 (обновлено: 12:40 26.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Бадри. - Sputnik Абхазия
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Об основателе светского курорта в Гагре российском принце Александре Ольденбургском, пожалуй, в Абхазии слышали все, но мало кому известно о том, что у него был приемный сын из абхазской крестьянской семьи по фамилии Жиба.
О том, по какой возможной причине принц Ольденбургский усыновил Махаира Жиба, почему его несколько раз пытались убить во дворце, как эти события описала в своих воспоминаниях его родная сестра, где и кем Жиба был похоронен, кто сегодня ухаживает за его могилой и кого назвали в его честь, читайте в материале Sputnik.

Из школы во дворец

Город принца: какое наследие Ольденбургский оставил Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2019
В Абхазии
Город принца: какое наследие Ольденбургский оставил Гагре
2 июня 2019, 19:11
История того, как обычный подросток из абхазской крестьянской семьи Махаир Жиба стал приемным сыном русского принца Александра Ольденбургского, окутана тайнами и слухами, но его потомкам все же удалось добыть кое-какие сведения о своем предке. В основном они сложены из воспоминаний родной сестры Махаира Адуши Жиба-Цихчиба, которые были записаны с ее слов сыном Лериком в мае 1997 года.
На пожелтевших от времени четырех листах бумаги вкратце отражена жизнь и судьба Махаира, но даты тех событий там не указаны, так как Адуша их не помнила. Жил будущий офицер царской армии в селе Асечко близи Пицунды, сейчас оно относится к селу Лдзаа. Он учился в приходской школе села Лдзаа и подавал большие надежды. Как вспоминала его сестра, Махаир был лучшим учеником.
В ту пору принц Ольденбургский ездил по стране, изучал местность и знакомился с людьми. Во время одного из таких путешествий по Абхазии он посетил ту приходскую школу в Лдзаа, где обратил внимание на смышленого юношу. Вскоре, заручившись согласием родителей Махаира, принц его усыновил. Подросток переехал во дворец в Гагре, но его жизнь не превратилась в сказку, напротив, наполнилась опасностью заговора.
Замок в Гагре по проекту русского архитектора Григория Люцедарского - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2019
В Абхазии
Почерк Ольденбургского: как российский принц создавал Гагру
2 июня 2019, 19:07
Из рассказов сестры известно, что Махаир был дважды отравлен и едва не погиб. Кому именно понадобилась гибель молодого парня, неизвестно, но покушения эти устроили некие "большие люди из зависти". По слухам, они не могли смириться с тем, что простой крестьянин стал приемным сыном самого принца.
"Видя такое положение, принц был вынужден отправить его (Махаира - прим.) в Россию, чтобы его не уничтожили. Что он и сделал, устроив его в военное училище", – из воспоминаний Адуши Жиба-Цихчиба.
Махаир дослужился до офицерского звания. В период воинской службы он несколько раз приезжал домой провести отпуск. Послушать его романсы и игру на гитаре стягивалась молодежь со всего села.
Адуша запомнила брата как красивого и атлетически сложенного мужчину, которому не был чужд крестьянский труд и нередко он сам косил траву в своих владениях.

Последний путь

В последний раз Махаир Жиба был у себя дома незадолго до начала Первой мировой войны. Судя по всему ему было известно о готовящемся кровопролитии планетарного масштаба, и, как написано в письме, он не хотел возвращаться в Россию.
"Где-то он чувствовал, что – война, назревала революция, и что им, офицерам, будет очень тяжело, начнется преследование. То есть он решил все это бросить и остаться дома", – рассказала Адуша родственникам.
На решение Махаира повлиял его дядя Мастаф Жиба, который устроил пышное застолье в честь племянника и пригласил соседей. Мастаф настоял на том, чтобы племянник вернулся на службу. Он считал, что в случае отказа сделать это, Махаир опозорит свою фамилию и самого себя. Тем более что до генеральского звания оставался всего один шаг.
© Sputnik / Томас Тхайцук Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
© Sputnik / Томас Тхайцук
Молодой офицер был вынужден принять наказ старших, но предзнаменование скорой гибели не заставило себя долго ждать. В тот праздничный день Махаир, произнося тост, выронил стакан из рук, который разбился.
"Видите, для меня в дальнейшем ничего хорошего нет", – сказал на это Жиба.
Махаир покинул дом, и долгое время о нем ничего не было слышно, пока не пришла весть о его гибели на границе с Румынией. Он был убит шальной пулей в голову. На тот момент он уже был в чине генерала.
Его дядя Мастаф вместе с еще несколькими родственниками поехал за телом Махаира. Их встретил личный адъютант Жиба, который им рассказал, что абхазского офицера похоронили со всеми почестями, и передал семье все личные вещи усопшего.
Дворец принца Ольденбургского - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2017
В Абхазии
Дворец принца Ольденбургского: мечта об идеальном мире
26 февраля 2017, 10:05
При вскрытии могилы родственники Жиба увидели "шикарно оформленный гроб, почти на каждом его пальце были золотые кольца". Тело Махаира доставили домой по морю. Дорога в оба направления заняла около четырех месяцев.
"В каждом порту, куда пришвартовывался пароход, встречали с почестями и залпами орудия. Прибыв в Пицунду, то есть в Асечко, Махаира хоронили также с воинскими почестями", – говорится в письме.

Сохранить прошлое

Махаир Жиба был похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко рядом с отцом, матерью и сестрой, которая была убита случайным выстрелом на свадебном торжестве. Прибывшие в Абхазию его адъютанты построили для него каменный склеп, за которым по сей день ухаживают потомки.
Склеп этот расположен в мандариновом саду. В высоту погребальное сооружение вместе с куполом около четырех метров. Внутри сохранилась каменная плита с изображением креста, а в изголовье к стене прислонен деревянный крест.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук

Махаир Жиба похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко

История офицера русской армии из Абхазии в семье Жиба передается из уст в уста уже многие десятилетия, но родственники все еще надеются получить больше информации о своем предке. Они уверены, что непременно должны были сохраниться более подробные сведения в российских архивах, но доступа к ним у них нет.

"Говорят, что где-то в Подольске хранятся эти архивы, но мы точно не знаем. Единственное, что у нас осталось – это его фотография. Все остальное, когда в 1937 году в Сибирь сослали деда – родного брата Махаира, его сестры выбросили в реку сундук с личными вещами Махаира, так как боялись преследований. Там была некая печать, шашка", – рассказал потомок Махаира Жиба Аркадий Жиба.

По примерным подсчетам Аркадия, его предок погиб в возрасте 35 лет. Он не был женат и детей после себя не оставил, насколько ему известно. У Махаира было пять сестер и один брат, но никто не может ответить на вопрос, старшим он был в семье или младшим.
Аркадий по профессии инженер, но уже около десяти лет в основном занимается сельским хозяйством и на пару со свояком ведет гостиничный бизнес. Вместе с супругой Хатуной воспитывает троих сыновей – Астамура, Алана, Арзамета – и дочь Астанду.
Потомки Махаира Жиба все еще живут там же, где родились, выросли и преданы земле их предки. Конечно, за более чем сто лет многое изменилось в том дворе. На месте старого дома, расположенного между холмами и окруженного садом, возвели новое жилище из кирпичей, отдаленно напоминающее дворец. По словам членов семьи Аркадия, такое архитектурное решение всего лишь совпадение, но никак не попытка воспроизвести стиль дворца принца Ольденбургского.
© Sputnik / Томас Тхайцук Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Семья Жиба чтит свою историю, и у них даже сложилась традиция называть детей в честь предков. Так, 1 сентября 1992 года на свет появился мальчик, которого назвали Махаиром.
"Имя мне дал дедушка Шаликуа – он был сыном Арзамета – родного брата Махаира. Спустя несколько дней после этого он ушел из жизни. Для нашей семьи – это история, и я горжусь тем, что меня назвали в честь такого человека", – поделился Махаир Жиба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Махаир Жиба
Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
Махаир Жиба
© Sputnik / Томас Тхайцук
По его словам, большая семья собирается в том доме с богатым прошлым каждые праздники. Они много говорят о событиях столетней давности, пытаются найти ответы и самое главное – передают знания подрастающему поколению. Для Махаира это важно, так как он сам отец двоих детей.
© Sputnik / Томас Тхайцук Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:35Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
14:45Звучит Новый год: праздничный плейлист от Sputnik Абхазия
13:20Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии: не вижу в этом смысла
12:35Справедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет
11:47Электронные паспорта планируют выдавать в России с января 2023 года
11:00Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
10:25Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
09:35Скафандр для лекарств и вакцин: ученые пробили барьеры к больным клеткам
08:45В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
ВчераВ Абхазии зафиксировано 54 новых случая COVID-19
ВчераЗахарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности
ВчераГорбачев увидит еще много удивительного
ВчераЖемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
ВчераNASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории
ВчераДети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
ВчераМВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме
ВчераЖурналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
ВчераШтормовое предупреждение из-за сильного ветра продлили в Сочи
ВчераБой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль
ВчераИзбрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"