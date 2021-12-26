https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/zagadochnaya-istoriya-makhaira-zhiba-kak-abkhazskiy-krestyanin-stal-priemnym-synom-printsa-1036902434.html

Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца

Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца

Об основателе светского курорта в Гагре российском принце Александре Ольденбургском, пожалуй, в Абхазии слышали все, но мало кому известно о том, что у него... 26.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-26T10:25+0300

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О том, по какой возможной причине принц Ольденбургский усыновил Махаира Жиба, почему его несколько раз пытались убить во дворце, как эти события описала в своих воспоминаниях его родная сестра, где и кем Жиба был похоронен, кто сегодня ухаживает за его могилой и кого назвали в его честь, читайте в материале Sputnik.Из школы во дворецИстория того, как обычный подросток из абхазской крестьянской семьи Махаир Жиба стал приемным сыном русского принца Александра Ольденбургского, окутана тайнами и слухами, но его потомкам все же удалось добыть кое-какие сведения о своем предке. В основном они сложены из воспоминаний родной сестры Махаира Адуши Жиба-Цихчиба, которые были записаны с ее слов сыном Лериком в мае 1997 года.На пожелтевших от времени четырех листах бумаги вкратце отражена жизнь и судьба Махаира, но даты тех событий там не указаны, так как Адуша их не помнила. Жил будущий офицер царской армии в селе Асечко близи Пицунды, сейчас оно относится к селу Лдзаа. Он учился в приходской школе села Лдзаа и подавал большие надежды. Как вспоминала его сестра, Махаир был лучшим учеником.В ту пору принц Ольденбургский ездил по стране, изучал местность и знакомился с людьми. Во время одного из таких путешествий по Абхазии он посетил ту приходскую школу в Лдзаа, где обратил внимание на смышленого юношу. Вскоре, заручившись согласием родителей Махаира, принц его усыновил. Подросток переехал во дворец в Гагре, но его жизнь не превратилась в сказку, напротив, наполнилась опасностью заговора.Из рассказов сестры известно, что Махаир был дважды отравлен и едва не погиб. Кому именно понадобилась гибель молодого парня, неизвестно, но покушения эти устроили некие "большие люди из зависти". По слухам, они не могли смириться с тем, что простой крестьянин стал приемным сыном самого принца.Махаир дослужился до офицерского звания. В период воинской службы он несколько раз приезжал домой провести отпуск. Послушать его романсы и игру на гитаре стягивалась молодежь со всего села.Адуша запомнила брата как красивого и атлетически сложенного мужчину, которому не был чужд крестьянский труд и нередко он сам косил траву в своих владениях.Последний путьВ последний раз Махаир Жиба был у себя дома незадолго до начала Первой мировой войны. Судя по всему ему было известно о готовящемся кровопролитии планетарного масштаба, и, как написано в письме, он не хотел возвращаться в Россию."Где-то он чувствовал, что – война, назревала революция, и что им, офицерам, будет очень тяжело, начнется преследование. То есть он решил все это бросить и остаться дома", – рассказала Адуша родственникам.На решение Махаира повлиял его дядя Мастаф Жиба, который устроил пышное застолье в честь племянника и пригласил соседей. Мастаф настоял на том, чтобы племянник вернулся на службу. Он считал, что в случае отказа сделать это, Махаир опозорит свою фамилию и самого себя. Тем более что до генеральского звания оставался всего один шаг.Молодой офицер был вынужден принять наказ старших, но предзнаменование скорой гибели не заставило себя долго ждать. В тот праздничный день Махаир, произнося тост, выронил стакан из рук, который разбился.Махаир покинул дом, и долгое время о нем ничего не было слышно, пока не пришла весть о его гибели на границе с Румынией. Он был убит шальной пулей в голову. На тот момент он уже был в чине генерала.Его дядя Мастаф вместе с еще несколькими родственниками поехал за телом Махаира. Их встретил личный адъютант Жиба, который им рассказал, что абхазского офицера похоронили со всеми почестями, и передал семье все личные вещи усопшего.При вскрытии могилы родственники Жиба увидели "шикарно оформленный гроб, почти на каждом его пальце были золотые кольца". Тело Махаира доставили домой по морю. Дорога в оба направления заняла около четырех месяцев."В каждом порту, куда пришвартовывался пароход, встречали с почестями и залпами орудия. Прибыв в Пицунду, то есть в Асечко, Махаира хоронили также с воинскими почестями", – говорится в письме.Сохранить прошлоеМахаир Жиба был похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко рядом с отцом, матерью и сестрой, которая была убита случайным выстрелом на свадебном торжестве. Прибывшие в Абхазию его адъютанты построили для него каменный склеп, за которым по сей день ухаживают потомки.Склеп этот расположен в мандариновом саду. В высоту погребальное сооружение вместе с куполом около четырех метров. Внутри сохранилась каменная плита с изображением креста, а в изголовье к стене прислонен деревянный крест.История офицера русской армии из Абхазии в семье Жиба передается из уст в уста уже многие десятилетия, но родственники все еще надеются получить больше информации о своем предке. Они уверены, что непременно должны были сохраниться более подробные сведения в российских архивах, но доступа к ним у них нет.По примерным подсчетам Аркадия, его предок погиб в возрасте 35 лет. Он не был женат и детей после себя не оставил, насколько ему известно. У Махаира было пять сестер и один брат, но никто не может ответить на вопрос, старшим он был в семье или младшим.Аркадий по профессии инженер, но уже около десяти лет в основном занимается сельским хозяйством и на пару со свояком ведет гостиничный бизнес. Вместе с супругой Хатуной воспитывает троих сыновей – Астамура, Алана, Арзамета – и дочь Астанду.Потомки Махаира Жиба все еще живут там же, где родились, выросли и преданы земле их предки. Конечно, за более чем сто лет многое изменилось в том дворе. На месте старого дома, расположенного между холмами и окруженного садом, возвели новое жилище из кирпичей, отдаленно напоминающее дворец. По словам членов семьи Аркадия, такое архитектурное решение всего лишь совпадение, но никак не попытка воспроизвести стиль дворца принца Ольденбургского.Семья Жиба чтит свою историю, и у них даже сложилась традиция называть детей в честь предков. Так, 1 сентября 1992 года на свет появился мальчик, которого назвали Махаиром."Имя мне дал дедушка Шаликуа – он был сыном Арзамета – родного брата Махаира. Спустя несколько дней после этого он ушел из жизни. Для нашей семьи – это история, и я горжусь тем, что меня назвали в честь такого человека", – поделился Махаир Жиба.По его словам, большая семья собирается в том доме с богатым прошлым каждые праздники. Они много говорят о событиях столетней давности, пытаются найти ответы и самое главное – передают знания подрастающему поколению. Для Махаира это важно, так как он сам отец двоих детей.

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гагра, общество, история