Звучит Новый год: праздничный плейлист от Sputnik Абхазия

Sputnik подготовил для вас новогодний плейлист на любой вкус и настроение - от Franca Sinatra до Людмилы Гурченко. 26.12.2021, Sputnik Абхазия

Ничто не создает новогоднее настроение так, как правильно подобранная музыка, под которую можно наряжать елку, загадывать желания, танцевать, смеяться, а под некоторые даже плакать. Sputnik подготовил плейлист на любой случай.Планета Гарри ПоттераЕсли появилось желание пересмотреть "Гарри Поттера", особенно первые три части, значит, Новый год совсем близко. Согласитесь, ничто так не создает атмосферу чего-то волшебного как "Harry`s Wondrous World" или "Christmas at Hogwarts".Franc Sinatra и еще немного классикиКуда же без классики. Если лень искать музыку к Новому году, просто вбейте Френка в поисковик, и Новый год "польется" из колонок сам. Чего стоит одна только "Strangers in the night" или "Have yourself a Merry little Christmas"Поклонники Брайана Адамса под новый год слушают "Christmas Time" и смотрят "Спирита".Готовитесь наряжать елку? Brenda Lee и "Rocking around the Christmas Tree" вам в помощь. Для тех, кто надеется на снег в новогоднюю ночь в Абхазии обязательно к прослушиванию "Let it Snow".А Sarah Conor утверждает, что Рождество занимает особое место в ее сердце. ("Christmas in my Нeart")Ни один новогодний "огонек" не обходится без пожелания группы "Абба (Happy New Year)Трагическая история об отданном в канун рождества сердце от "Cascada" уже много лет звучит отовсюду."Аll I want for Christmas is you" - отличная песня для тех, кто стесняется попросить подарок у своей второй половинки к Новому году. В русском варианте это может звучать как "Лучший мой подарочек – это ты". А в фильме "Реальная любовь" она звучит еще милее, чем в исполнении Мерайи Кери.Что-то НовенькоеЕсли новогодняя классика уже немного поднадоела, можно внести и нотки современной музыки.К примеру, прекрасный союз группы Coldplay, Криса Мартина, Уилла Чемпиона с треком "Christmas lights" может стать отличной альтернативой тому же Синатру.Если вас бросил парень или вы поссорились с подругой, то One Republic посвятил вам сингл "Christmas without you".Знаем все слова"Почему так жесток снег?" – задается вопросом Филипп Киркоров в новогодние каникулы. Жителям Абхазии, кажется, в этом году удастся его понять.Вы можете переключать каналы, избегая того, как Иван Васильевич в тысячный раз меняет профессию, но от "Звенит январская вьюга" никуда не деться.Пять минут до Нового года? Вы знаете, что делать. (трек "Пять минут").

