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Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет
Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет
Как остановить расширение НАТО на восток за счет Украины и Грузии и почему Россия последние 30 лет находилась в стратегическом отступлении перед силами... 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T11:48+0300
2021-12-27T11:48+0300
2021-12-27T11:48+0300
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Россию сейчас упрекают в агрессии против Украины и в том, что расширение НАТО стало своего рода отзвуком на агрессивную политику России в отношении Украины, однако надо помнить о том, как происходило расширение НАТО до 2014 года – альянс заглатывал страны Варшавского договора одну за другой и некоторые бывшие республики Советского Союза, отметил эксперт. Расширение НАТО на восток случилось уже давно, констатирует он."Все правильно – путинские аргументы о том, что ракеты стоят у нас под балконом и рядом – эти аргументы непрошибаемы, но я опять должен задаться вопросом – а что, мы сегодня только проснулись и увидели эти ракеты у себя за забором, за российской границей? Или это случилось на протяжении последних 30 лет?" – сказал Баранец.По словам собеседника, есть лучик надежды, что где-то в январе стороны сядут за стол переговоров - где-то на уровне совета Россия – НАТО, где-то на уровне администрация с администрацией, однако нужно признать, что Россия в последние годы фактически отступала.
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Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет
Как остановить расширение НАТО на восток за счет Украины и Грузии и почему Россия последние 30 лет находилась в стратегическом отступлении перед силами альянса, рассуждает военный эксперт "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Россию сейчас упрекают в агрессии против Украины и в том, что расширение НАТО стало своего рода отзвуком на агрессивную политику России в отношении Украины, однако надо помнить о том, как происходило расширение НАТО до 2014 года – альянс заглатывал страны Варшавского договора одну за другой и некоторые бывшие республики Советского Союза, отметил эксперт. Расширение НАТО на восток случилось уже давно, констатирует он.
"Все правильно – путинские аргументы о том, что ракеты стоят у нас под балконом и рядом – эти аргументы непрошибаемы, но я опять должен задаться вопросом – а что, мы сегодня только проснулись и увидели эти ракеты у себя за забором, за российской границей? Или это случилось на протяжении последних 30 лет?" – сказал Баранец.
По словам собеседника, есть лучик надежды, что где-то в январе стороны сядут за стол переговоров - где-то на уровне совета Россия – НАТО, где-то на уровне администрация с администрацией, однако нужно признать, что Россия в последние годы фактически отступала.
Я опять, как военный человек, должен сказать – мы 30 лет находились в стратегическом отступлении. Мы выражали озабоченность, несогласие, неприятие, а этот волчара по имени НАТО клацал своей пастью и полз к нашим границам, пока не уперся стволами своих танков в пограничные столбы России и Беларуси. Разве это не факт?
Виктор Баранец
военный эксперт