Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/baranets-volchara-nato-klatsaya-pastyu--polz-k-granitsam-rossii-30-let--1036928336.html
Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет
Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет
Как остановить расширение НАТО на восток за счет Украины и Грузии и почему Россия последние 30 лет находилась в стратегическом отступлении перед силами... 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T11:48+0300
2021-12-27T11:48+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036928291_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_0a51a63ba7d6baa76bf51ce59cc8814c.jpg
Баранец
Баранец
Россию сейчас упрекают в агрессии против Украины и в том, что расширение НАТО стало своего рода отзвуком на агрессивную политику России в отношении Украины, однако надо помнить о том, как происходило расширение НАТО до 2014 года – альянс заглатывал страны Варшавского договора одну за другой и некоторые бывшие республики Советского Союза, отметил эксперт. Расширение НАТО на восток случилось уже давно, констатирует он."Все правильно – путинские аргументы о том, что ракеты стоят у нас под балконом и рядом – эти аргументы непрошибаемы, но я опять должен задаться вопросом – а что, мы сегодня только проснулись и увидели эти ракеты у себя за забором, за российской границей? Или это случилось на протяжении последних 30 лет?" – сказал Баранец.По словам собеседника, есть лучик надежды, что где-то в январе стороны сядут за стол переговоров - где-то на уровне совета Россия – НАТО, где-то на уровне администрация с администрацией, однако нужно признать, что Россия в последние годы фактически отступала.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036928291_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_7870855fbb4c28c9ae16e44c4637ba3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет

11:48 27.12.2021
Радио
Баранец
Подписаться на
Как остановить расширение НАТО на восток за счет Украины и Грузии и почему Россия последние 30 лет находилась в стратегическом отступлении перед силами альянса, рассуждает военный эксперт "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Россию сейчас упрекают в агрессии против Украины и в том, что расширение НАТО стало своего рода отзвуком на агрессивную политику России в отношении Украины, однако надо помнить о том, как происходило расширение НАТО до 2014 года – альянс заглатывал страны Варшавского договора одну за другой и некоторые бывшие республики Советского Союза, отметил эксперт. Расширение НАТО на восток случилось уже давно, констатирует он.
"Все правильно – путинские аргументы о том, что ракеты стоят у нас под балконом и рядом – эти аргументы непрошибаемы, но я опять должен задаться вопросом – а что, мы сегодня только проснулись и увидели эти ракеты у себя за забором, за российской границей? Или это случилось на протяжении последних 30 лет?" – сказал Баранец.
По словам собеседника, есть лучик надежды, что где-то в январе стороны сядут за стол переговоров - где-то на уровне совета Россия – НАТО, где-то на уровне администрация с администрацией, однако нужно признать, что Россия в последние годы фактически отступала.

Я опять, как военный человек, должен сказать – мы 30 лет находились в стратегическом отступлении. Мы выражали озабоченность, несогласие, неприятие, а этот волчара по имени НАТО клацал своей пастью и полз к нашим границам, пока не уперся стволами своих танков в пограничные столбы России и Беларуси. Разве это не факт?

Виктор Баранец - Sputnik Абхазия
Виктор Баранец
военный эксперт
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:55Сотрудники МЧС Абхазии проверили магазины и уличных продавцов пиротехники
12:25Лавров сказал, когда пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности
11:48Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет
11:42Глава ВОЗ назвал условие победы над пандемией в 2022 году
10:44МЧС потушило пожар в квартире в центре Сухума
10:26Замглавы МИД России Руденко: в СНГ нет практики навязывания решений партнерам
10:02Такие обстоятельства: Щемелинин о приеме вторсырья и вывозе за пределы Абхазии
09:50Борьба с вирусом, ловля нейтрино, древняя ДНК: научные итоги 2021-го
09:15Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева"
08:45Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии
ВчераСтолтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
ВчераДополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии
ВчераSputnik недели: акция протеста, COVID-19 и встреча глав МИД
ВчераПочему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря
ВчераПутин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России
ВчераУченые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
ВчераЗвучит Новый год: праздничный плейлист от Sputnik Абхазия
ВчераАкаба об упразднении должности премьер-министра в Абхазии: не вижу в этом смысла
ВчераСправедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет