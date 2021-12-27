https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/baranets-volchara-nato-klatsaya-pastyu--polz-k-granitsam-rossii-30-let--1036928336.html

Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет

Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет

Как остановить расширение НАТО на восток за счет Украины и Грузии и почему Россия последние 30 лет находилась в стратегическом отступлении перед силами... 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T11:48+0300

2021-12-27T11:48+0300

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Баранец Баранец

Россию сейчас упрекают в агрессии против Украины и в том, что расширение НАТО стало своего рода отзвуком на агрессивную политику России в отношении Украины, однако надо помнить о том, как происходило расширение НАТО до 2014 года – альянс заглатывал страны Варшавского договора одну за другой и некоторые бывшие республики Советского Союза, отметил эксперт. Расширение НАТО на восток случилось уже давно, констатирует он."Все правильно – путинские аргументы о том, что ракеты стоят у нас под балконом и рядом – эти аргументы непрошибаемы, но я опять должен задаться вопросом – а что, мы сегодня только проснулись и увидели эти ракеты у себя за забором, за российской границей? Или это случилось на протяжении последних 30 лет?" – сказал Баранец.По словам собеседника, есть лучик надежды, что где-то в январе стороны сядут за стол переговоров - где-то на уровне совета Россия – НАТО, где-то на уровне администрация с администрацией, однако нужно признать, что Россия в последние годы фактически отступала.

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