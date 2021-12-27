https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/boksery-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-sochi-1036934351.html

Бойцы муай-тай из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи

Бойцы муай-тай из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи

Краевые соревнования Краснодарского края по тайскому боксу состоялись в Сочи с 22 по 26 декабря. Всего в них приняли участие около 290 спортсменов. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная Абхазии по тайскому боксу заняла третье общекомандное место на краевых соревнованиях Краснодарского края по тайскому боксу, рассказал Sputnik главный тренер сборной Тамерлан Хасиев.Абхазию в соревнованиях представили 23 спортсмена. Они заняли семь первых, восемь вторых и шесть третьих мест.По его словам, победа дала юношам шанс на участие в чемпионате и первенстве Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, которые состоятся в Сочи 8 февраля.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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