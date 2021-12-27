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Бойцы муай-тай из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи
Бойцы муай-тай из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи
Краевые соревнования Краснодарского края по тайскому боксу состоялись в Сочи с 22 по 26 декабря. Всего в них приняли участие около 290 спортсменов. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T14:49+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная Абхазии по тайскому боксу заняла третье общекомандное место на краевых соревнованиях Краснодарского края по тайскому боксу, рассказал Sputnik главный тренер сборной Тамерлан Хасиев.Абхазию в соревнованиях представили 23 спортсмена. Они заняли семь первых, восемь вторых и шесть третьих мест.По его словам, победа дала юношам шанс на участие в чемпионате и первенстве Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, которые состоятся в Сочи 8 февраля.
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спорт, новости, каратэ
Бойцы муай-тай из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи
14:49 27.12.2021 (обновлено: 15:55 27.12.2021)
Краевые соревнования Краснодарского края по тайскому боксу состоялись в Сочи с 22 по 26 декабря. Всего в них приняли участие около 290 спортсменов.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная Абхазии по тайскому боксу заняла третье общекомандное место на краевых соревнованиях Краснодарского края по тайскому боксу, рассказал Sputnik главный тренер сборной Тамерлан Хасиев.
Абхазию в соревнованиях представили 23 спортсмена. Они заняли семь первых, восемь вторых и шесть третьих мест.
"Ребята готовились упорно, они показали высокий результат, боевой дух, силу воли и характер. Турнир прошел на пятерку", – сказал Хасиев.
По его словам, победа дала юношам шанс на участие в чемпионате и первенстве Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, которые состоятся в Сочи 8 февраля.