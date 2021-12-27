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Экс-президент Адыгеи Хазрет Совмен передал Абхазии еще 50 миллионов рублей
Экс-президент Адыгеи Хазрет Совмен передал Абхазии еще 50 миллионов рублей
Меценат Хазрет Совмен в третий раз оказывает финансовую помощь Абхазии. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T16:35+0300
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал Абхазии 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжания. Отмечается, что меценат выделил деньги из личных средств. Решение об этом было принято в результате телефонных переговоров с Асланом Бжания.Глава государства выразил глубокую благодарность за оказанную помощь. Бжания и Совмен обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и другие вопросы, а также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.Хазрет Совмен не в первый раз оказывает финансовую поддержку Абхазии, ранее он уже два раза передавал Абхазии по 50 миллионов рублей на борьбу с пандемией коронавируса и другие нужды (всего – 150 миллионов). В пресс-службе Бжания назвали его помощь республике солидной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210709/Borba-s-COVID-i-podderzhka-pravookhraniteley-Khazret-Sovmen-peredal-Abkhazii-dengi-1032802893.html
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Экс-президент Адыгеи Хазрет Совмен передал Абхазии еще 50 миллионов рублей

16:35 27.12.2021 (обновлено: 16:56 27.12.2021)
© Foto / Юрий ХодзицкийХазрет Совмен
Хазрет Совмен - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Foto / Юрий Ходзицкий
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Меценат Хазрет Совмен в третий раз оказывает финансовую помощь Абхазии.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал Абхазии 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжания.
Отмечается, что меценат выделил деньги из личных средств. Решение об этом было принято в результате телефонных переговоров с Асланом Бжания.
Глава государства выразил глубокую благодарность за оказанную помощь.

"Мы ценим Ваше внимание и человеческое тепло по отношению к народу Абхазии", – сказал президент.

Бжания и Совмен обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и другие вопросы, а также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
Банкноты номиналом 2000 рублей. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2021
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Борьба с COVID и поддержка правоохранителей: Хазрет Совмен передал Абхазии деньги
9 июля, 13:20
Хазрет Совмен не в первый раз оказывает финансовую поддержку Абхазии, ранее он уже два раза передавал Абхазии по 50 миллионов рублей на борьбу с пандемией коронавируса и другие нужды (всего – 150 миллионов). В пресс-службе Бжания назвали его помощь республике солидной.
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