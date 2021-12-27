https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/gensek-oon-prizval-gotovitsya-k-sleduyuschey-posle-koronavirusa-pandemii-1036926600.html

Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии

Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая была объявлена в марте 2020 года пандемией, произошла два года назад. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T08:45+0300

2021-12-27T08:45+0300

2021-12-27T10:14+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Пандемия COVID-19 не последняя для человечества, необходимо готовиться к следующей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в Международный день противоэпидемической готовности, который отмечается в мире 27 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.День противоэпидемической готовности был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 2020 года.В Международный день противоэпидемической готовности он призвал уделить этому вопросу необходимое внимание и выделить требующиеся инвестиции.Пандемия – крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Для нее характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии, имевшие наиболее губительные последствия, получили особые названия: например, "юстинианова чума" (VI век, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке – "черная смерть", пандемия гриппа в XX веке – "испанка".Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) была объявлена пандемией 11 марта 2020 года.По данным университета Джонса Хопкинса (США), на 26 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 279 миллионов случаев заболевания COVID-19, свыше 5,3 миллиона человек скончались.Наиболее сложная ситуация – в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию для разработки различных вакцин для защиты от COVID-19, стали беспрецедентными в истории здравоохранения.В настоящее время в мире 168 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания. Список вакцин, которые уже одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 препарата из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. На середину декабря 2021 года ВОЗ зарегистрировала девять вакцин от COVID-19 для экстренного использования.По данным университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 26 декабря 2021 года – свыше 8,9 миллиарда.В России на 24 декабря 2021 года вакцинированы первым компонентом вакцины свыше 77 миллионов человек, полностью вакцинированы свыше 73 миллионов человек, коллективный иммунитет достиг 60,4%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/kto-to-zakhotel-prekratit-pandemiyu-spor-o-proiskhozhdenii-koronavirusa-1036874610.html

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