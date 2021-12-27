Пресс-центр
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В пресс-центре Sputnik подведут спортивные итоги 2021 года
16:10 27.12.2021 (обновлено: 16:14 27.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВывеска Shutnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
28 декабря в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция председателя Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемала Губаз.
Тема пресс-конференции "Итоги работы Госкомспорта и спортивные итоги 2021 года".