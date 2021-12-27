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Панарин об ответе России на агрессию НАТО: не только "Циркон" и "Посейдон", но и другое

Панарин об ответе России на агрессию НАТО: не только "Циркон" и "Посейдон", но и другое

Варианты военно-технического ответа России на агрессивную политику НАТО в эфире радио Sputnik оценил профессор Игорь Панарин. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T17:47+0300

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Панарин Панарин

Предложения Российской Федерации относительно письменных гарантий со стороны США о восстановлении статус-кво в части безопасности на границах Союзного государства, отвод войск и баз НАТО с прилегающих территорий и прекращение военной поддержки стран-соседей России должны быть рассмотрены и подписаны на основании переговоров, которые прошли 7 декабря между президентами Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.Однако, если письменных гарантий не последует, российская сторона на основе рекомендаций военных экспертов предусмотрит варианты военно-технического ответа – об этом рассуждал доктор политических наук, профессор Игорь Панарин."Залповый удар ракетами "Циркон", преодолевающий и любую систему ПРО Запада, бутылка шампанского, разбитая капитаном первого ранга Артемовым о борт нового подводного ракетоносца "Генералиссимус Суворов", Никарагуа, Венесуэла, Куба – все это напоминания нашим западным партнерам о настоящей военной мощи. Система "Посейдон", способная вызвать волну высотой 50 метров и смыть целое тихоокеанское, или атлантическое побережье, это ответы "на поверхности", но я думаю, что есть и иные заготовки, в том числе и в части уничтожения орбитальной группировки спутников, которые управляют вооруженными силами НАТО", – отметил эксперт в интервью Sputnik Беларусь.

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