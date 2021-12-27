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Развал Советского Союза может стать памятной датой
Развал Советского Союза может стать памятной датой
В декабре 2021 года исполнилось 30 лет с момента фактического распада СССР. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В Госдуму России внесен законопроект, согласно которому предлагается сделать 26 декабря Днем памяти о прекращении существования СССР.Памятная дата в календаре может появиться с подачи вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова (ЛДПР), который считает распад Советского Союза главной геополитической катастрофой XX века.В интервью агентству Sputnik Борис Чернышов рассказал, что "вместе было намного лучше", а прекращение существования государства привело к трагедии."Люди, которые предали, обманули наших граждан, поступили преступно. Халатность, которая была у политического руководства Советского Союза, отразилась на том, что увеличилась преступность, миллионы людей потеряли работу, обострились межнациональные конфликты, началось еще одно большое переселение народов – из национальных республик погнали русских, была потеряна территориальная целостность", - сказал Борис Чернышов.Главный вывод: все учли, что развал страны накладывает отпечаток на жизни каждого человека, пояснил политик. И если мы забудем о тех последствиях, которые случились после распада страны, "то будем получать раз за разом, собирая территории, добавляя что-то, 25 декабря 1991 года, когда будет опущен флаг, Верховный совет примет решение и за пару часов развалит государство".СССР прекратил свое существование в декабре 1991 года с подписанием Беловежских соглашений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/shest-chelovek-kotorye-ubili-sssr-zachem-oni-eto-sdelali-1036639201.html
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новости, ссср, госдума

Развал Советского Союза может стать памятной датой

19:15 27.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПервомайские шествия в регионах России
Первомайские шествия в регионах России - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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В декабре 2021 года исполнилось 30 лет с момента фактического распада СССР.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В Госдуму России внесен законопроект, согласно которому предлагается сделать 26 декабря Днем памяти о прекращении существования СССР.
Памятная дата в календаре может появиться с подачи вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова (ЛДПР), который считает распад Советского Союза главной геополитической катастрофой XX века.
В интервью агентству Sputnik Борис Чернышов рассказал, что "вместе было намного лучше", а прекращение существования государства привело к трагедии.
"Люди, которые предали, обманули наших граждан, поступили преступно. Халатность, которая была у политического руководства Советского Союза, отразилась на том, что увеличилась преступность, миллионы людей потеряли работу, обострились межнациональные конфликты, началось еще одно большое переселение народов – из национальных республик погнали русских, была потеряна территориальная целостность", - сказал Борис Чернышов.
церемония подписания соглашения о ликвидации ссср - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали
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Главный вывод: все учли, что развал страны накладывает отпечаток на жизни каждого человека, пояснил политик. И если мы забудем о тех последствиях, которые случились после распада страны, "то будем получать раз за разом, собирая территории, добавляя что-то, 25 декабря 1991 года, когда будет опущен флаг, Верховный совет примет решение и за пару часов развалит государство".

"Это исторический урок, который мы должны помнить. Бездумно, халатно относясь к нашему государству, мы теряем в одночасье абсолютно все. Это будет сигнал, что государство говорит: нужно не забывать не только наши славные страницы истории, но и тяжелые моменты. Нужно выучить это урок раз и навсегда, потому что никто не знает, кто и как будет руководить нашей страной через 5, 10, 20 или 30 лет. Никто же не прогнозировал, что в одночасье развалится Российская империя, Советский Союз. Поэтому самое главное – навсегда выучить этот урок", - уверен Борис Чернышов.

СССР прекратил свое существование в декабре 1991 года с подписанием Беловежских соглашений.
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