https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/razval-sovetskogo-soyuza-mozhet-stat-pamyatnoy-datoy-1036940259.html

Развал Советского Союза может стать памятной датой

Развал Советского Союза может стать памятной датой

В декабре 2021 года исполнилось 30 лет с момента фактического распада СССР. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T19:15+0300

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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В Госдуму России внесен законопроект, согласно которому предлагается сделать 26 декабря Днем памяти о прекращении существования СССР.Памятная дата в календаре может появиться с подачи вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова (ЛДПР), который считает распад Советского Союза главной геополитической катастрофой XX века.В интервью агентству Sputnik Борис Чернышов рассказал, что "вместе было намного лучше", а прекращение существования государства привело к трагедии."Люди, которые предали, обманули наших граждан, поступили преступно. Халатность, которая была у политического руководства Советского Союза, отразилась на том, что увеличилась преступность, миллионы людей потеряли работу, обострились межнациональные конфликты, началось еще одно большое переселение народов – из национальных республик погнали русских, была потеряна территориальная целостность", - сказал Борис Чернышов.Главный вывод: все учли, что развал страны накладывает отпечаток на жизни каждого человека, пояснил политик. И если мы забудем о тех последствиях, которые случились после распада страны, "то будем получать раз за разом, собирая территории, добавляя что-то, 25 декабря 1991 года, когда будет опущен флаг, Верховный совет примет решение и за пару часов развалит государство".СССР прекратил свое существование в декабре 1991 года с подписанием Беловежских соглашений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/shest-chelovek-kotorye-ubili-sssr-zachem-oni-eto-sdelali-1036639201.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/istoki-i-smysl-glavnoy-geopoliticheskoy-katastrofy-khkh-veka-1036630182.html

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