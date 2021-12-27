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Скончался писатель Владимир Басария
Скончался писатель Владимир Басария
Владимир Басария – заслуженный работник культуры Абхазии, писатель, автор более 20 книг, среди которых и публицистические произведения. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T15:18+0300
2021-12-27T15:18+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. На 88-м году жизни скончался абхазский писатель, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени Владимир Басария.По словам главного редактора журнала "Алашара" Анатолия Лагулаа, это большая потеря для абхазской литературы."Владимир Константинович Басария был одним из видных абхазских писателей и журналистов. Он был очень уважаемым человеком. Владимир Константинович работал во многих абхазских газетах, журналах, издательствах. И до последнего он продолжал работать. Его литературная деятельность связана и с журналом "Алашара, где Басария публиковал свои повести, рассказы, романы. За это он был награжден премией журнала", – отметил Лагулаа.Судьба Владимира Басария была непростой. Во время Отечественной войны народа Абхазии семья его брата осталась в селе Кутол. Грузинские гвардейцы сожгли дом брата вместе со всем семейством.Владимир Басария родился 5 декабря 1934 года в селе Кутол Очамчырского района. Впервые его произведения были опубликованы в 1950-х годах. Он публиковался в журналах и газетах – "Алашара, "Амцабз", "Апсны капш", "Советская Абхазия", "Созвездие".
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культура, новости, литература
Скончался писатель Владимир Басария
15:18 27.12.2021 (обновлено: 16:51 27.12.2021)
Владимир Басария – заслуженный работник культуры Абхазии, писатель, автор более 20 книг, среди которых и публицистические произведения.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. На 88-м году жизни скончался абхазский писатель, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени Владимир Басария.
По словам главного редактора журнала "Алашара" Анатолия Лагулаа, это большая потеря для абхазской литературы.
"Владимир Константинович Басария был одним из видных абхазских писателей и журналистов. Он был очень уважаемым человеком. Владимир Константинович работал во многих абхазских газетах, журналах, издательствах. И до последнего он продолжал работать. Его литературная деятельность связана и с журналом "Алашара, где Басария публиковал свои повести, рассказы, романы. За это он был награжден премией журнала", – отметил Лагулаа.
Судьба Владимира Басария была непростой. Во время Отечественной войны народа Абхазии семья его брата осталась в селе Кутол. Грузинские гвардейцы сожгли дом брата вместе со всем семейством.
"Вся семья сгорела в этом доме. Это стало трагедией не только для села, но и всей Абхазии. И, конечно, это событие сильно отразилось в жизни и творчестве Владимира Константиновича. Но он смог преодолеть все и вернуться к творчеству. После войны вышли замечательные произведения "Еҵәаџьаа анылаҟәуа". Все его творчество рассказывает об абхазском народе, о том, какой сложный путь он прошел", – добавил Лагулаа.
Владимир Басария родился 5 декабря 1934 года в селе Кутол Очамчырского района. Впервые его произведения были опубликованы в 1950-х годах. Он публиковался в журналах и газетах – "Алашара, "Амцабз", "Апсны капш", "Советская Абхазия", "Созвездие".