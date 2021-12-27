https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/skonchalsya-pisatel-vladimira-basariya-1036934831.html

Скончался писатель Владимир Басария

Скончался писатель Владимир Басария

Владимир Басария – заслуженный работник культуры Абхазии, писатель, автор более 20 книг, среди которых и публицистические произведения. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T15:18+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. На 88-м году жизни скончался абхазский писатель, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени Владимир Басария.По словам главного редактора журнала "Алашара" Анатолия Лагулаа, это большая потеря для абхазской литературы."Владимир Константинович Басария был одним из видных абхазских писателей и журналистов. Он был очень уважаемым человеком. Владимир Константинович работал во многих абхазских газетах, журналах, издательствах. И до последнего он продолжал работать. Его литературная деятельность связана и с журналом "Алашара, где Басария публиковал свои повести, рассказы, романы. За это он был награжден премией журнала", – отметил Лагулаа.Судьба Владимира Басария была непростой. Во время Отечественной войны народа Абхазии семья его брата осталась в селе Кутол. Грузинские гвардейцы сожгли дом брата вместе со всем семейством.Владимир Басария родился 5 декабря 1934 года в селе Кутол Очамчырского района. Впервые его произведения были опубликованы в 1950-х годах. Он публиковался в журналах и газетах – "Алашара, "Амцабз", "Апсны капш", "Советская Абхазия", "Созвездие".

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