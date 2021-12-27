https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/solonnikov-bolshe-vlasti-u-parlamenta-chem-u-prezidenta---priznak-razvitykh-stran--1036936606.html

Солонников: больше власти у парламента, чем у президента – признак развитых стран

Солонников: больше власти у парламента, чем у президента – признак развитых стран

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik оценил пункты резолюции политической оппозиции... 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T16:34+0300

2021-12-27T16:34+0300

2021-12-27T16:46+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036935784_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_2b5dd47276da68b707ab18e938c98801.jpg

Солонников Солонников

Участники акции протеста, которая прошла в Сухуме 21 декабря, приняли резолюцию, состоящую из шести пунктов – это отстранение президента от власти через Парламент, замораживание всех инициатив президента, внесение изменений в Конституцию и переход к смешанной системе выборов, упразднение должности премьер-министра, продление срока полномочия Парламента на год. А также оппозиция требует, чтобы членов правительства утверждали депутаты Народного Собрания.Какой эффект может принести Абхазии переход к смешанной системе голосования, имеет ли смысл в настоящих реалиях расширение полномочий Парламента, в эфире радио Sputnik рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. "Чаще всего мы видим процессы, когда нужно легитимизировать продолжение того или иного руководителя страны, сопровождающиеся изменениями в конституции и изменениями в полномочиях. Ситуация, когда оппозиция пытается провести изменения в конституцию и перераспределить полномочия именно для того, чтобы ослабить действующего президента - это, скорее, нонсенс. Такое бывает крайне редко. Наверное, только украинский сценарий в свое время был построен по такому пути. Никакой гарантии для оппозиции в том, что, получив больше полномочий в Парламенте, они смогут получить в нем большинство на следующих выборах, нет. Поэтому это предложение больше как предложение для диалога, предложение для торга, предложение для того, чтобы заставить президента сесть за стол переговоров и начать что-то обсуждать, легитимизировать свое положение в республике как равноправного участника политического процесса. Скорее, для этого предложение, а не для того, чтобы именно его сейчас реализовать", – отметил политолог. Солонников считает, что проблемы экономики Абхазии не связаны с тем, что у Парламента страны полномочий меньше, чем у президента. "Нигде и никогда в мире это не решало серьезных вопросов. Больше власти у парламента, больше власти у представительных органов, чем у персонализированной власти в лице президента – это, скорее, признак развитых, экономически устоявшихся стран, в основном небольших стран. Да, там все спокойно, там никаких сложных решений принимать не нужно, баланс в обществе есть, можно что-то обсуждать спокойно в здании парламента за чашкой чая. В ситуации, когда нужны сложные прорывные решения и нужно очень оперативно решать задачи здесь и сейчас, включение парламента в их обсуждение порой неэффективно. Поэтому мне не кажется, что для Абхазии сейчас, в такой сложный для страны период, такое решение, такая система власти, такой баланс, был бы эффективен", – сказал Дмитрий Солонников. Об этом, а также о том, как можно уйти от голосования больше за родных и знакомых, нежели за тех, кто предлагает эффективную программу развития, слушайте в аудиофайле. Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио