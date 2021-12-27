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Сотрудники МЧС Абхазии проверили магазины и уличных продавцов пиротехники

Сотрудники МЧС Абхазии проверили магазины и уличных продавцов пиротехники

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В преддверии Нового года сотрудники поисково-спасательного отряда Сухума проверили торговые точки, продающие пиротехнику, сообщается... 27.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В преддверии Нового года сотрудники поисково-спасательного отряда Сухума проверили торговые точки, продающие пиротехнику, сообщается на сайте МЧС Абхазии.Инспекционной проверке подверглись как магазины, так мелкие уличные торговцы в районе Центрального рынка и на площади Свободы у главной елки. По словам сотрудников МЧС, существенные нарушения были выявлены в специализированном магазине по продаже пиротехники в районе Центрального рынка. Там отсутствовала пожарная сигнализация, не было первичных средств пожаротушения. Кроме того, не было информационных стендов с правилами продажи, хранения и эксплуатации пиротехнических изделий. По факту проверки составлены административные протоколы на предмет устранения выявленных нарушений.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, новый год, мчс абхазии