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Сотрудники МЧС Абхазии проверили магазины и уличных продавцов пиротехники
Сотрудники МЧС Абхазии проверили магазины и уличных продавцов пиротехники
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В преддверии Нового года сотрудники поисково-спасательного отряда Сухума проверили торговые точки, продающие пиротехнику, сообщается... 27.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В преддверии Нового года сотрудники поисково-спасательного отряда Сухума проверили торговые точки, продающие пиротехнику, сообщается на сайте МЧС Абхазии.Инспекционной проверке подверглись как магазины, так мелкие уличные торговцы в районе Центрального рынка и на площади Свободы у главной елки. По словам сотрудников МЧС, существенные нарушения были выявлены в специализированном магазине по продаже пиротехники в районе Центрального рынка. Там отсутствовала пожарная сигнализация, не было первичных средств пожаротушения. Кроме того, не было информационных стендов с правилами продажи, хранения и эксплуатации пиротехнических изделий. По факту проверки составлены административные протоколы на предмет устранения выявленных нарушений.
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Сотрудники МЧС Абхазии проверили магазины и уличных продавцов пиротехники

12:55 27.12.2021 (обновлено: 12:57 27.12.2021)
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники
Продажа пиротехники - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В преддверии Нового года сотрудники поисково-спасательного отряда Сухума проверили торговые точки, продающие пиротехнику, сообщается на сайте МЧС Абхазии.
Инспекционной проверке подверглись как магазины, так мелкие уличные торговцы в районе Центрального рынка и на площади Свободы у главной елки.
По словам сотрудников МЧС, существенные нарушения были выявлены в специализированном магазине по продаже пиротехники в районе Центрального рынка. Там отсутствовала пожарная сигнализация, не было первичных средств пожаротушения. Кроме того, не было информационных стендов с правилами продажи, хранения и эксплуатации пиротехнических изделий.
По факту проверки составлены административные протоколы на предмет устранения выявленных нарушений.
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