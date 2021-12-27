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Союз журналистов Абхазии наградил работников СМИ за освещение борьбы с COVID-19
17:01 27.12.2021 (обновлено: 17:22 27.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дипломов Союза журналистов Абхазии были удостоены корреспонденты Гостелерадиокомпании, "Абаза-ТВ", "Апсныпресс", Sputnik Абхазия, авторы тематических проектов.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Союз журналистов Абхазии вручил дипломы победителям творческого конкурса "Победим вместе COVID-19" 27 декабря.
Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг, открывая церемонию, отметил сплоченную работу представителей СМИ Абхазии в эпоху пандемии.
"Каждый из нас думал, чем помочь, чем облегчить эту болезнь, как лучше организовать работу, обеспечить информационную поддержку. Мы смогли освоить эту сложную для журналистов область, все старались, и это самое главное. Журналисты, рискуя собой, делали все профессионально и оперативно", – сказал он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
В номинации "Телевидение" две первые премии были присуждены корреспондентам АГТРК Сарии Кварацхелия и Гугуце Вардания.
По словам Кварацхелия, 2021 год оказался для нее насыщенным, но сложным. Она вместе с коллегами несколько раз побывала в красной зоне Гудаутского ковидного госпиталя.
"В августе я впервые увидела пациентов красной зоны, которые задыхались, вокруг суетились врачи. Когда я отправлялась в красную зону, мои родители и родственники не знали, что я туда захожу. Вначале мне не совсем было ясно, что такое коронавирус, но идти в госпиталь я не боялась, хотя многие меня отговаривали", – рассказала она.
© Видео Sputnik
Второй премии была удостоена информационная программа "Время новостей" телекомпании "Абаза-ТВ".
"Мы собрались в одну большую команду журналистов Абхазии, которая сегодня готова побеждать. Впереди могут быть большие задачи, но то, что сделано, – большой задел для будущего. Это нас консолидирует и делает одним большим коллективом", – сказал редактор программы Рустам Зантария.
В номинации "Информационное агентство" первая премия была присуждена корреспонденту Sputnik Абхазия Сарии Кварацхелия. Она отметила, что полученная награда – коллективная, и по решению сотрудников агентства Sputnik передает деньги в культурно-благотворительный фонд "Ашана".
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вторую премию вручили корреспонденту государственного информационного агентства "Апсныпресс" Дамею Касландзия.
Кроме того, специальных дипломов были удостоены журналисты Наала Мукба за телефильм "Пациент" и Лиана Кварчелия за цикл теледискуссий "Битый час". Им были вручены денежные сертификаты от ресторана "Эрцаху". Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба отметил, что журналисты с самого начала пандемии были "на страже здоровья граждан".
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручений премий Союза Журналистов Абхазии
"Хочу от всего медицинского сообщества выразить слова благодарности. Несмотря на красные зоны, журналисты заходят, делают репортажи, подходят к больным, переживают, ездят по районам. Спасибо вам большое, будьте здоровы", – сказал он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Эдуард Бутба
Эдуард Бутба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Также Союз журналистов выразил благодарность за поддержку и освещение темы заведующей Лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алисе Матуа и представителю благотворительного движения "Мы вместе" Борису Барцыц.