https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/takie-obstoyatelstva-schemelinin-o-prieme-vtorsyrya-i-vyvoze-za-predely-abkhazii-1036877702.html
Такие обстоятельства: Щемелинин о приеме вторсырья и вывозе за пределы Абхазии
Такие обстоятельства: Щемелинин о приеме вторсырья и вывозе за пределы Абхазии
"ЭКО Апсны" принимает вторсырье у населения с целью переработки. О том, как работает эта система, насколько это поможет сократить объемы мусора в республике, в... 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T10:02+0300
2021-12-27T10:02+0300
2021-12-27T10:02+0300
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Такие обстоятельства: Щемелинин о приеме вторсырья и вывозе за пределы Абхазии
Такие обстоятельства: Щемелинин о приеме вторсырья и вывозе за пределы Абхазии
Собеседник Sputnik рассказал, о процедуре приема сырья и его обработки, каков прайс и как люди реагируют на их деятельность."Абхазия оказалась очень отзывчивой республикой на нашу деятельность. Большинство людей приезжают на базу, хоть мы и попытались нашей деятельности придать мотивационную эконмическую часть, но многие оставляют сырье с добрыми словами. Мы сейчас придумали как на это реагировать, купили шоколадок и будем хотя бы отдавать их. Мы не сегодняшний день не столкнулись ни с одним негативным отзывом о нашей деятельности", – сказал Щемелинин.Учредителей предприятия "ЭКО Апсны" рассказал о планах по расширению своей деятельности в республике."Работа заготовительных участков – это очень важный элемент в цикле рециклинга любого мусора, любого сырья. В таком случае сырье избегает очень много ненужных обществу движений. Очевидно, что это наиважнейший элемент при четкой слаженной работе и хорошему экологическому сознанию населения, это будет огромный эффект", –заключил Щемелинин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Щемелинин о приеме вторсырья и вывозе за пределы Абхазии
"ЭКО Апсны" принимает вторсырье у населения с целью переработки. О том, как работает эта система, насколько это поможет сократить объемы мусора в республике, в эфире радио Sputnik рассказал один из учредителей предприятия Александр Щемелинин.
Собеседник Sputnik рассказал, о процедуре приема сырья и его обработки, каков прайс и как люди реагируют на их деятельность.
"Абхазия оказалась очень отзывчивой республикой на нашу деятельность. Большинство людей приезжают на базу, хоть мы и попытались нашей деятельности придать мотивационную эконмическую часть, но многие оставляют сырье с добрыми словами. Мы сейчас придумали как на это реагировать, купили шоколадок и будем хотя бы отдавать их. Мы не сегодняшний день не столкнулись ни с одним негативным отзывом о нашей деятельности", – сказал Щемелинин.
Учредителей предприятия "ЭКО Апсны" рассказал о планах по расширению своей деятельности в республике.
"Работа заготовительных участков – это очень важный элемент в цикле рециклинга любого мусора, любого сырья. В таком случае сырье избегает очень много ненужных обществу движений. Очевидно, что это наиважнейший элемент при четкой слаженной работе и хорошему экологическому сознанию населения, это будет огромный эффект", –заключил Щемелинин.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.