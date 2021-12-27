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"Брат" из 90-х: 50 лет Сергею Бодрову
"Брат" из 90-х: 50 лет Сергею Бодрову
Российскому актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему сегодня исполнилось бы 50 лет. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
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Сергея считают символом "лихих 90-х". Славу ему принесла роль Данилы Багрова – провинциального парня с ружьем, которого впоследствии назвали "героем нашего времени". Как режиссер Сергей успел снять фильм "Сестры", во время съемок второй картины сход ледника унес жизни 125 человек, в том числе и Бодрова. Он прожил всего 30 лет. Вспомните каким был Сергей Бодров в видео РИА Новости.
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"Брат" из 90-х: 50 лет Сергею Бодрову

14:42 27.12.2021 (обновлено: 14:59 27.12.2021)
© Видео РИА
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Российскому актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему сегодня исполнилось бы 50 лет.
Сергея считают символом "лихих 90-х". Славу ему принесла роль Данилы Багрова – провинциального парня с ружьем, которого впоследствии назвали "героем нашего времени".
Как режиссер Сергей успел снять фильм "Сестры", во время съемок второй картины сход ледника унес жизни 125 человек, в том числе и Бодрова. Он прожил всего 30 лет.
Вспомните каким был Сергей Бодров в видео РИА Новости.
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