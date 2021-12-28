https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/ashuba-o-vosstanovlenii-muzeya-nestora-lakoba-zabrezzhila-nadezhda--1036942563.html

Ашуба о восстановлении музея Нестора Лакоба: забрезжила надежда

Ашуба о восстановлении музея Нестора Лакоба: забрезжила надежда

О масштабе личности политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба, о том, какую исследовательскую работу ведет музей Нестора Лакоба, о перспективах по... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T13:35+0300

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Ашуба о восстановлении музея Нестора Лакоба: забрезжила надежда Ашуба о восстановлении музея Нестора Лакоба: забрезжила надежда

80 лет назад, 28 декабря 1936 года был злодейски убит выдающийся общественно-политический деятель, руководитель Абхазии Нестор Лакоба.Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Для посетителей был открыт в 1983 году к 90-летию Лакоба. Музей проработал до августа 1992 года.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов музей был сожжен. Но почти весь архив музея удалось сохранить в Абхазском государственном музее.На сегодняшний день руководство музея располагается в здании краеведческого музея, сказала Ашуба в эфире радио Sputnik."Фонды, к счастью, сохранились. Есть с чем работать, есть над чем работать. При возможности организовываются мероприятия памяти семьи Нестора Лакоба. Но, по сей день само здание не функционирует. Однако в последнее время наконец забрезжила надежда, что что-то изменится. Премьер-министр Абхазии заявил, что будут приняты меры по реконструкции музея. У нас, наконец, появился свет в конце тоннеля. Мы понимаем, что немалые вложения нужны, помимо ремонта необходимо представить и экспозицию, но у нас есть, что представлять и что показать", – сказала Ашуба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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