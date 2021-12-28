https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/bolee-250-chelovek-poluchat-adresnuyu-pomosch-ot-merii-sukhuma-k-novomu-godu-1036948005.html
Более 250 человек получат адресную помощь от мэрии Сухума к Новому году
Более 250 человек получат адресную помощь от мэрии Сухума к Новому году
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Более 800 тысяч рублей выделила администрация Сухума для оказания материальной помощи многодетным семьям и инвалидам к Новому году... 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T14:14+0300
2021-12-28T14:14+0300
2021-12-28T14:49+0300
новости
новый год
администрация города сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1d/1032518556_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d200c6497c98a21d2afe916db03be59c.jpg
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Более 800 тысяч рублей выделила администрация Сухума для оказания материальной помощи многодетным семьям и инвалидам к Новому году, сообщатся на сайте столичной мэрии. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям (имеющим четверых и более детей), инвалидам с детства до шестнадцати лет, а также инвалидам-колясочникам в связи с предстоящими новогодними праздниками.Отмечается, что выплату произведут за счет средств резервного фонда администрации города.Кроме того, Беслан Эшба поздравил с наступающим Новым годом 11 детей-сирот из Сухума. Мэр вручил детям подарки и подарил каждому по пять тысяч рублей из личных средств.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1d/1032518556_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_35c1eae2d84649daa6209a3dbac27515.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, новый год, администрация города сухум
Более 250 человек получат адресную помощь от мэрии Сухума к Новому году
14:14 28.12.2021 (обновлено: 14:49 28.12.2021) СУХУМ, 28 дек – Sputnik.
Более 800 тысяч рублей выделила администрация Сухума для оказания материальной помощи многодетным семьям и инвалидам к Новому году, сообщатся на сайте
столичной мэрии.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям (имеющим четверых и более детей), инвалидам с детства до шестнадцати лет, а также инвалидам-колясочникам в связи с предстоящими новогодними праздниками.
Всего материальную помощь получат 269 человек, им выплатят в общей сумме 840 663 рубля.
Отмечается, что выплату произведут за счет средств резервного фонда администрации города.
Кроме того, Беслан Эшба поздравил с наступающим Новым годом 11 детей-сирот из Сухума. Мэр вручил детям подарки и подарил каждому по пять тысяч рублей из личных средств.