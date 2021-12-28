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Более 250 человек получат адресную помощь от мэрии Сухума к Новому году

Более 250 человек получат адресную помощь от мэрии Сухума к Новому году

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Более 800 тысяч рублей выделила администрация Сухума для оказания материальной помощи многодетным семьям и инвалидам к Новому году... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

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новости

новый год

администрация города сухум

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Более 800 тысяч рублей выделила администрация Сухума для оказания материальной помощи многодетным семьям и инвалидам к Новому году, сообщатся на сайте столичной мэрии. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям (имеющим четверых и более детей), инвалидам с детства до шестнадцати лет, а также инвалидам-колясочникам в связи с предстоящими новогодними праздниками.Отмечается, что выплату произведут за счет средств резервного фонда администрации города.Кроме того, Беслан Эшба поздравил с наступающим Новым годом 11 детей-сирот из Сухума. Мэр вручил детям подарки и подарил каждому по пять тысяч рублей из личных средств.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, новый год, администрация города сухум