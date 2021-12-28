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Более 250 человек получат адресную помощь от мэрии Сухума к Новому году
Более 250 человек получат адресную помощь от мэрии Сухума к Новому году
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Более 800 тысяч рублей выделила администрация Сухума для оказания материальной помощи многодетным семьям и инвалидам к Новому году... 28.12.2021, Sputnik Абхазия
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новый год
администрация города сухум
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Более 800 тысяч рублей выделила администрация Сухума для оказания материальной помощи многодетным семьям и инвалидам к Новому году, сообщатся на сайте столичной мэрии. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям (имеющим четверых и более детей), инвалидам с детства до шестнадцати лет, а также инвалидам-колясочникам в связи с предстоящими новогодними праздниками.Отмечается, что выплату произведут за счет средств резервного фонда администрации города.Кроме того, Беслан Эшба поздравил с наступающим Новым годом 11 детей-сирот из Сухума. Мэр вручил детям подарки и подарил каждому по пять тысяч рублей из личных средств.
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новости, новый год, администрация города сухум

Более 250 человек получат адресную помощь от мэрии Сухума к Новому году

14:14 28.12.2021 (обновлено: 14:49 28.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Более 800 тысяч рублей выделила администрация Сухума для оказания материальной помощи многодетным семьям и инвалидам к Новому году, сообщатся на сайте столичной мэрии.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи многодетным семьям (имеющим четверых и более детей), инвалидам с детства до шестнадцати лет, а также инвалидам-колясочникам в связи с предстоящими новогодними праздниками.
Всего материальную помощь получат 269 человек, им выплатят в общей сумме 840 663 рубля.
Отмечается, что выплату произведут за счет средств резервного фонда администрации города.
Кроме того, Беслан Эшба поздравил с наступающим Новым годом 11 детей-сирот из Сухума. Мэр вручил детям подарки и подарил каждому по пять тысяч рублей из личных средств.
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