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Эксперт об отношениях России и НАТО: проблемы с ними будут всегда

Эксперт об отношениях России и НАТО: проблемы с ними будут всегда

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik рассказала, почему не быть нормальным отношениям между Россией и... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T17:28+0300

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Эксперт об отношениях России и НАТО: проблемы с ними будут всегда Эксперт об отношениях России и НАТО: проблемы с ними будут всегда

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января. А по данным Reuters, также в январе состоятся переговоры по деэскалации между советником канцлера Германии Йенcом Плетнером и замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной договоренности пока нет, заявили в МИД. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева."НАТО в свое время создавался как блок, целью которого было сдерживание Советского Союза, то есть это его прямая задача, и с тех пор ничего не изменилось. Налаживание отношений России и НАТО – это некие ситуативные вещи, решение каких-то локальных ситуацией, но нормальные отношения невозможны, именно по той причине, что НАТО является антироссийским блоком. Пока НАТО существует, у нас будет определенная форма противостояния, определенные проблемы с ними будут всегда", – заключила Макеева.

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