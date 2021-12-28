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"Если бы было море пивом": Черное море окрасилось в желтый цвет
"Если бы было море пивом": Черное море окрасилось в желтый цвет
Черное море в районе Евпатории окрасилось в желтый цвет, сообщает РИА Новости. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T16:36+0300
2021-12-28T16:36+0300
2021-12-28T16:36+0300
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Черное море в районе Евпатории окрасилось в желтый цвет, сообщает РИА Новости. По словам специалистов, во время шторма вода поднимает со дна песок, он не успевает оседать и окрашивает ее в золотистый оттенок. В соцсетях волны уже сравнили с пивной пеной.
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видео, россия, мультимедиа, видео
"Если бы было море пивом": Черное море окрасилось в желтый цвет
Черное море в районе Евпатории окрасилось в желтый цвет, сообщает РИА Новости.
По словам специалистов, во время шторма вода поднимает со дна песок, он не успевает оседать и окрашивает ее в золотистый оттенок.
В соцсетях волны уже сравнили с пивной пеной.