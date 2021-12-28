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Медики МЧС Абхазии доставили тяжелобольного из Сакена в Гулрыпш
Медики МЧС Абхазии доставили тяжелобольного из Сакена в Гулрыпш
Высокогорное село Сакен расположено в Кодорском ущелье Абхазии. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T17:28+0300
2021-12-28T17:28+0300
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Тяжелобольному жителю высокогорного села Сакен потребовалась срочная госпитализация, сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили его на спецтранспорте в Гулрыпшский госпиталь, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Отмечается, что медики МЧС оказали больному первую доврачебную помощь и обеспечили необходимое медицинское сопровождение на протяжении всего пути следования до госпиталя.Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии на высоте от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.
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новости, мчс абхазии
Медики МЧС Абхазии доставили тяжелобольного из Сакена в Гулрыпш
17:28 28.12.2021 (обновлено: 17:32 28.12.2021)
Высокогорное село Сакен расположено в Кодорском ущелье Абхазии.
СУХУМ, 28 дек - Sputnik.
Тяжелобольному жителю высокогорного села Сакен потребовалась срочная госпитализация, сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили его на спецтранспорте в Гулрыпшский госпиталь, сообщает
пресс-служба спасательного ведомства.
Отмечается, что медики МЧС оказали больному первую доврачебную помощь и обеспечили необходимое медицинское сопровождение на протяжении всего пути следования до госпиталя.
Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии на высоте от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.