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https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/mediki-mchs-abkhazii-dostavili-tyazhelobolnogo-iz-sakena-v-gulrypsh-1036954064.html
Медики МЧС Абхазии доставили тяжелобольного из Сакена в Гулрыпш
Медики МЧС Абхазии доставили тяжелобольного из Сакена в Гулрыпш
Высокогорное село Сакен расположено в Кодорском ущелье Абхазии. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Тяжелобольному жителю высокогорного села Сакен потребовалась срочная госпитализация, сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили его на спецтранспорте в Гулрыпшский госпиталь, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Отмечается, что медики МЧС оказали больному первую доврачебную помощь и обеспечили необходимое медицинское сопровождение на протяжении всего пути следования до госпиталя.Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии на высоте от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.
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новости, мчс абхазии

Медики МЧС Абхазии доставили тяжелобольного из Сакена в Гулрыпш

17:28 28.12.2021 (обновлено: 17:32 28.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукУчения МЧС РА
Учения МЧС РА - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Высокогорное село Сакен расположено в Кодорском ущелье Абхазии.
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Тяжелобольному жителю высокогорного села Сакен потребовалась срочная госпитализация, сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили его на спецтранспорте в Гулрыпшский госпиталь, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
Отмечается, что медики МЧС оказали больному первую доврачебную помощь и обеспечили необходимое медицинское сопровождение на протяжении всего пути следования до госпиталя.
Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии на высоте от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.
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