https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/mediki-mchs-abkhazii-dostavili-tyazhelobolnogo-iz-sakena-v-gulrypsh-1036954064.html

Медики МЧС Абхазии доставили тяжелобольного из Сакена в Гулрыпш

Медики МЧС Абхазии доставили тяжелобольного из Сакена в Гулрыпш

Высокогорное село Сакен расположено в Кодорском ущелье Абхазии. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T17:28+0300

2021-12-28T17:28+0300

2021-12-28T17:32+0300

в абхазии

новости

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103020/98/1030209896_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_243b5167bed3735490fce770e2c520b2.jpg

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Тяжелобольному жителю высокогорного села Сакен потребовалась срочная госпитализация, сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили его на спецтранспорте в Гулрыпшский госпиталь, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Отмечается, что медики МЧС оказали больному первую доврачебную помощь и обеспечили необходимое медицинское сопровождение на протяжении всего пути следования до госпиталя.Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии на высоте от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мчс абхазии