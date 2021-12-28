https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/pervyy-rodivshiysya-v-2022-godu-rebenok-v-sukhume-poluchit-100-tysyach-rubley-1036954764.html

Первый новорожденный в 2022 году в Сухуме получит 100 тысяч рублей

Первый новорожденный в 2022 году в Сухуме получит 100 тысяч рублей

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Семья ребенка, который первым появится на свет в столице Абхазии в новом году, получит от Администрации города 100 тысяч рублей. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T17:51+0300

2021-12-28T17:51+0300

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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Семья ребенка, который первым появится на свет в столице Абхазии в новом году, получит от Администрации города 100 тысяч рублей. Такое решение принял глава Администрации Сухума Беслан Эшба, сообщается на сайте столичной мэрии. В 2021 году 100 тысяч рублей было выделено мальчику, родившемуся в семье Пачалия.

сухум

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, сухум