https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/pervyy-rodivshiysya-v-2022-godu-rebenok-v-sukhume-poluchit-100-tysyach-rubley-1036954764.html
Первый новорожденный в 2022 году в Сухуме получит 100 тысяч рублей
Первый новорожденный в 2022 году в Сухуме получит 100 тысяч рублей
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Семья ребенка, который первым появится на свет в столице Абхазии в новом году, получит от Администрации города 100 тысяч рублей. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T17:51+0300
2021-12-28T17:51+0300
2021-12-28T17:59+0300
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Семья ребенка, который первым появится на свет в столице Абхазии в новом году, получит от Администрации города 100 тысяч рублей. Такое решение принял глава Администрации Сухума Беслан Эшба, сообщается на сайте столичной мэрии. В 2021 году 100 тысяч рублей было выделено мальчику, родившемуся в семье Пачалия.
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новости, сухум
Первый новорожденный в 2022 году в Сухуме получит 100 тысяч рублей
17:51 28.12.2021 (обновлено: 17:59 28.12.2021)
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Семья ребенка, который первым появится на свет в столице Абхазии в новом году, получит от Администрации города 100 тысяч рублей.
Такое решение принял глава Администрации Сухума Беслан Эшба, сообщается на сайте столичной мэрии.
В 2021 году 100 тысяч рублей было выделено мальчику, родившемуся в семье Пачалия.