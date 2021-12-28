https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/takie-obstoyatelstva-dbar-o-sokhrannosti-eley-i-zhivotnykh-v-novogodnie-prazdniki--1036936943.html

Такие обстоятельства: Дбар о выборе новогодней елки без ущерба природе и вреде салютов

Такие обстоятельства: Дбар о выборе новогодней елки без ущерба природе и вреде салютов

Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар в эфире радио Sputnik рассказал, как петарды вредят птицам и какая новогодняя елка приносит меньший вред... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

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радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Дбар о сохранности елей и птиц в новогодние праздники Такие обстоятельства: Дбар о сохранности елей и птиц в новогодние праздники

Предновогодняя суета в разгаре, новогодние ели, фейерверки – неотъемлемые атрибуты праздника. Но как при этом не навредить окружающей среде? Какую ель выбрать, живую или искусственную? Чем новогодний салют опасен для животных и птиц ?Подробнее об этом слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио