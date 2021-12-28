https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/takie-obstoyatelstva-dbar-o-sokhrannosti-eley-i-zhivotnykh-v-novogodnie-prazdniki--1036936943.html
Такие обстоятельства: Дбар о выборе новогодней елки без ущерба природе и вреде салютов
Такие обстоятельства: Дбар о выборе новогодней елки без ущерба природе и вреде салютов
Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар в эфире радио Sputnik рассказал, как петарды вредят птицам и какая новогодняя елка приносит меньший вред... 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T10:40+0300
2021-12-28T10:40+0300
2021-12-28T12:37+0300
радио
такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Дбар о сохранности елей и птиц в новогодние праздники
Такие обстоятельства: Дбар о сохранности елей и птиц в новогодние праздники
Предновогодняя суета в разгаре, новогодние ели, фейерверки – неотъемлемые атрибуты праздника. Но как при этом не навредить окружающей среде? Какую ель выбрать, живую или искусственную? Чем новогодний салют опасен для животных и птиц ?Подробнее об этом слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Дбар о выборе новогодней елки без ущерба природе и вреде салютов
10:40 28.12.2021 (обновлено: 12:37 28.12.2021)
Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар в эфире радио Sputnik рассказал, как петарды вредят птицам и какая новогодняя елка приносит меньший вред экологии.
Предновогодняя суета в разгаре, новогодние ели, фейерверки – неотъемлемые атрибуты праздника. Но как при этом не навредить окружающей среде? Какую ель выбрать, живую или искусственную? Чем новогодний салют опасен для животных и птиц ?
Подробнее об этом слушайте в аудиофайле.