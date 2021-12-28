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Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел
Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел
Завершилось голосование по определению лучшего игрока женского футбольного клуба ЦСКА 2021 года. Лучшим игроком команды стала вратарь и капитан Эльвира Тодуа... 28.12.2021, Sputnik Абхазия
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Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел
Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел
Вратарь и капитан женского футбольного клуба ЦСКА Эльвира Тодуа сказала, что межклубная награда – она весомая."Хочу сказать спасибо Абхазии, которая сделала задел, спасибо за внимание, за то, что помнят", – сказала Тодуа.Спортсменка рассказала, каким выдался для нее 2021 год и как скучает по родине."Из-за ковидных мер, ограничений спортсмены в жестком огражденном состоянии, не разрешают быть на массовых мероприятиях. У нас каждые три дня ПЦР-тестирование, игры, перелеты. Если у кого-то будет плюс, то это контакт со всей командой, с этим все строго. Очень хочется в Абхазию, к сожалению, пока нельзя. Мне здесь не хватает тепла. Я здесь замерзаю. Я южный человек, мне очень холодно в Москве. Мандаринов абхазских не хватает, турецкие надоели. Не хватает того, что было в детстве, навсегда запомнилось", – отметила спортсмен.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел

18:41 28.12.2021
Радио
Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел
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Завершилось голосование по определению лучшего игрока женского футбольного клуба ЦСКА 2021 года. Лучшим игроком команды стала вратарь и капитан Эльвира Тодуа. В эфире радио Sputnik она рассказала о титуле, о том, как она поддерживает связь с родиной.
Вратарь и капитан женского футбольного клуба ЦСКА Эльвира Тодуа сказала, что межклубная награда – она весомая.
"Хочу сказать спасибо Абхазии, которая сделала задел, спасибо за внимание, за то, что помнят", – сказала Тодуа.
Спортсменка рассказала, каким выдался для нее 2021 год и как скучает по родине.
"Из-за ковидных мер, ограничений спортсмены в жестком огражденном состоянии, не разрешают быть на массовых мероприятиях. У нас каждые три дня ПЦР-тестирование, игры, перелеты. Если у кого-то будет плюс, то это контакт со всей командой, с этим все строго. Очень хочется в Абхазию, к сожалению, пока нельзя. Мне здесь не хватает тепла. Я здесь замерзаю. Я южный человек, мне очень холодно в Москве. Мандаринов абхазских не хватает, турецкие надоели. Не хватает того, что было в детстве, навсегда запомнилось", – отметила спортсмен.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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