https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/todua-o-zvanii-luchshego-igroka-zhenskogo-kluba-tsska-za-2021-god-abkhaziya-sdelala-zadel--1036943649.html

Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел

Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел

Завершилось голосование по определению лучшего игрока женского футбольного клуба ЦСКА 2021 года. Лучшим игроком команды стала вратарь и капитан Эльвира Тодуа... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T18:41+0300

2021-12-28T18:41+0300

2021-12-28T18:41+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036943623_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_391ddaedc497955b681236006d7d1bd6.jpg

Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел Тодуа о звании лучшего игрока женского клуба ЦСКА за 2021 год: Абхазия сделала задел

Вратарь и капитан женского футбольного клуба ЦСКА Эльвира Тодуа сказала, что межклубная награда – она весомая."Хочу сказать спасибо Абхазии, которая сделала задел, спасибо за внимание, за то, что помнят", – сказала Тодуа.Спортсменка рассказала, каким выдался для нее 2021 год и как скучает по родине."Из-за ковидных мер, ограничений спортсмены в жестком огражденном состоянии, не разрешают быть на массовых мероприятиях. У нас каждые три дня ПЦР-тестирование, игры, перелеты. Если у кого-то будет плюс, то это контакт со всей командой, с этим все строго. Очень хочется в Абхазию, к сожалению, пока нельзя. Мне здесь не хватает тепла. Я здесь замерзаю. Я южный человек, мне очень холодно в Москве. Мандаринов абхазских не хватает, турецкие надоели. Не хватает того, что было в детстве, навсегда запомнилось", – отметила спортсмен.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио