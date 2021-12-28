https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-abkhazii-vyyavili-esche-140-sluchaev-covid-19-chetvero-skonchalis-1036941639.html
В Абхазии выявили еще 140 случаев COVID-19, четверо скончались
В Абхазии выявили еще 140 случаев COVID-19, четверо скончались
СУХУМ, 27 - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 140 из протестированных 640 человек, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T00:01+0300
2021-12-28T00:01+0300
2021-12-28T00:17+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148384_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2e6c8d0e1b0981ec8b0a34032e4d1751.jpg
СУХУМ, 27 - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 140 из протестированных 640 человек, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались трое мужчин 49, 55, и 82 лет, а также женщина 78 лет, говорится в сообщении.Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 52 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 16 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 37596 человек. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148384_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a7de1aa12949bf0dd93f63071d7b20df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
В Абхазии выявили еще 140 случаев COVID-19, четверо скончались
00:01 28.12.2021 (обновлено: 00:17 28.12.2021)
СУХУМ, 27 - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 140 из протестированных 640 человек, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались трое мужчин 49, 55, и 82 лет, а также женщина 78 лет, говорится в сообщении.
Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 52 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 16 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 37596 человек. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.