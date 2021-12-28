https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-abkhazii-vyyavili-esche-140-sluchaev-covid-19-chetvero-skonchalis-1036941639.html

В Абхазии выявили еще 140 случаев COVID-19, четверо скончались

В Абхазии выявили еще 140 случаев COVID-19, четверо скончались

СУХУМ, 27 - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 140 из протестированных 640 человек, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T00:01+0300

2021-12-28T00:01+0300

2021-12-28T00:17+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 27 - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 140 из протестированных 640 человек, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались трое мужчин 49, 55, и 82 лет, а также женщина 78 лет, говорится в сообщении.Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 52 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 16 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 37596 человек. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.

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новости