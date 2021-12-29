https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1036972685.html

Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37784 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168... 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T23:19+0300

2021-12-29T23:19+0300

2021-12-29T23:31+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчина 85 и женщина 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале, об этом сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 71 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 8, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.

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абхазия, медицина