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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37784 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168... 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T23:19+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчина 85 и женщина 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале, об этом сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 71 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 8, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.
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Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

23:19 29.12.2021 (обновлено: 23:31 29.12.2021)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в "красной зоне" больницы города Рассказово
Лечение пациентов с Covid-19 в красной зоне больницы города Рассказово - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37784 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168 человек.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчина 85 и женщина 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале, об этом сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 94 человек из 402 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 71 пациента – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 8, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.
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