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Экономист о прогнозе на 2022 год: доллар перестанет быть средством сбережения
Экономист о прогнозе на 2022 год: доллар перестанет быть средством сбережения
К чему приведет неустойчивое положение американской валюты в 2022 году, насколько масштабным может быть мировой дефицит товаров и продовольствия, и почему... 29.12.2021, Sputnik Абхазия
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Делягин
Делягин
Накануне наступления нового 2022 года мы входим в новое состояние мировой экономики, для которой теория не написана вообще, считает эксперт. Слишком неустойчиво положение дел на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и других факторов, которые еще скажутся на экономическом развитии. "Накачивание американской экономики долларами привело к тому, что доллары стали попадать в те сектора, куда раньше они не попадали, в результате в Америке инфляция выше, чем у нас, это касается и официальной статистики, и это касается и реальности, потому что официальная статистика там занижает инфляцию очень сильно, в промышленности у них инфляция 26%. Это грозит тем, что доллары и вообще обычные валюты перестанут восприниматься как средство сбережения", – сказал Делягин в интервью Sputnik Беларусь.Федеральная резервная система США вывела из спекулятивного сектора экономики 1,8 триллиона долларов за один день, вернув ценные бумаги их владельцам, таким образом на фондовом рынке будет происходить некая стагнация, если не падение, "ну и происходит, как когда-то говорили, кризис глобальной логистики, сейчас уже говорят про крах глобальной логистики, когда вы можете заказать и оплатить любой товар, и вы его даже получите, просто никто не знает, когда. В результате в мир вернулось такое понятие, как товарный дефицит", рассуждает экономист.Удорожание газа в Европе приведет к прекращению производства минеральных удобрений, что бесспорно скажется на урожае и как следствие нехватке продовольствия в ряде стран, прогнозирует эксперт."Нас это тоже касается, потому что минеральные удобрения из нашей страны будут в значительной степени вывезены на экспорт, ну и нам останется меньше, чем раньше. А для мира это означает прямой дефицит продовольствия", – отметил Делягин.
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подкасты, аудио

Экономист о прогнозе на 2022 год: доллар перестанет быть средством сбережения

11:58 29.12.2021
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Делягин
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К чему приведет неустойчивое положение американской валюты в 2022 году, насколько масштабным может быть мировой дефицит товаров и продовольствия, и почему России важно сохранить такой "заповедник" как Беларусь, рассказал российский экономист Михаил Делягин.
Накануне наступления нового 2022 года мы входим в новое состояние мировой экономики, для которой теория не написана вообще, считает эксперт. Слишком неустойчиво положение дел на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и других факторов, которые еще скажутся на экономическом развитии. "Накачивание американской экономики долларами привело к тому, что доллары стали попадать в те сектора, куда раньше они не попадали, в результате в Америке инфляция выше, чем у нас, это касается и официальной статистики, и это касается и реальности, потому что официальная статистика там занижает инфляцию очень сильно, в промышленности у них инфляция 26%. Это грозит тем, что доллары и вообще обычные валюты перестанут восприниматься как средство сбережения", – сказал Делягин в интервью Sputnik Беларусь.
Федеральная резервная система США вывела из спекулятивного сектора экономики 1,8 триллиона долларов за один день, вернув ценные бумаги их владельцам, таким образом на фондовом рынке будет происходить некая стагнация, если не падение, "ну и происходит, как когда-то говорили, кризис глобальной логистики, сейчас уже говорят про крах глобальной логистики, когда вы можете заказать и оплатить любой товар, и вы его даже получите, просто никто не знает, когда. В результате в мир вернулось такое понятие, как товарный дефицит", рассуждает экономист.
Удорожание газа в Европе приведет к прекращению производства минеральных удобрений, что бесспорно скажется на урожае и как следствие нехватке продовольствия в ряде стран, прогнозирует эксперт.
"Нас это тоже касается, потому что минеральные удобрения из нашей страны будут в значительной степени вывезены на экспорт, ну и нам останется меньше, чем раньше. А для мира это означает прямой дефицит продовольствия", – отметил Делягин.
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