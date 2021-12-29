https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/kabulov-na-kakikh-usloviyakh-rossiya-i-mirovoe-soobschestvo-priznayut-pravitelstvo-talibana-1036969646.html

Кабулов: на каких условиях Россия и мировое сообщество признают правительство Талибана*?

Кабулов: на каких условиях Россия и мировое сообщество признают правительство Талибана*?

На пути к признанию мировым сообществом правительства талибов* Афганистан ожидает множество трудностей - об этом в интервью Sputnik Афганистан рассказал... 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T18:47+0300

2021-12-29T18:47+0300

2021-12-29T18:47+0300

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Дипломат отметил, что пока правительство талибов* управляет Афганистаном неумеючи и плохо. Множественные запреты, перегибы на местах, гуманитарный кризис, внутренние разногласия и дефицит кадров - все это мешает консолидировать общество и стабилизировать ситуацию в стране. Кроме того, Талибану* также приходится противостоять нарастающей активности ИГИЛ**. Что будет с правительством талибов* и как Афганистан будет выходить из кризиса - обо всем этом в видео. *Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность **Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

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политика, в мире, видео, афганистан, россия, мультимедиа, видео