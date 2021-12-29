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Кабулов: на каких условиях Россия и мировое сообщество признают правительство Талибана*?
Кабулов: на каких условиях Россия и мировое сообщество признают правительство Талибана*?
На пути к признанию мировым сообществом правительства талибов* Афганистан ожидает множество трудностей - об этом в интервью Sputnik Афганистан рассказал... 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T18:47+0300
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Дипломат отметил, что пока правительство талибов* управляет Афганистаном неумеючи и плохо. Множественные запреты, перегибы на местах, гуманитарный кризис, внутренние разногласия и дефицит кадров - все это мешает консолидировать общество и стабилизировать ситуацию в стране. Кроме того, Талибану* также приходится противостоять нарастающей активности ИГИЛ**. Что будет с правительством талибов* и как Афганистан будет выходить из кризиса - обо всем этом в видео. *Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность **Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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политика, в мире, видео, афганистан, россия, мультимедиа, видео

Кабулов: на каких условиях Россия и мировое сообщество признают правительство Талибана*?

18:47 29.12.2021
© Видео / Sputnik
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На пути к признанию мировым сообществом правительства талибов* Афганистан ожидает множество трудностей - об этом в интервью Sputnik Афганистан рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Дипломат отметил, что пока правительство талибов* управляет Афганистаном неумеючи и плохо.
Множественные запреты, перегибы на местах, гуманитарный кризис, внутренние разногласия и дефицит кадров - все это мешает консолидировать общество и стабилизировать ситуацию в стране.
Кроме того, Талибану* также приходится противостоять нарастающей активности ИГИЛ**.
Что будет с правительством талибов* и как Афганистан будет выходить из кризиса - обо всем этом в видео.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность **Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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