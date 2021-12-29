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Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии
Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии
О елочных браконьерах, о необходимости выращивать хвойные в собственных питомниках, о борьбе с вредителями и работе над "Красной книгой" в эфире радио Sputnik... 29.12.2021, Sputnik Абхазия
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Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии
Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии
Глава Госкомитета по экологии рассказал о фактах незаконной вырубки хвойных деревьев в лесах Абхазии. По его словам, одной из главных проблем того, что подобные деяния продолжаются из года в год, является экологическая безграмотность населения и незначительные административные наказания. Кроме того, считает эколог, Абхазия давно нуждается в собственном хвойном питомнике. Для того, чтобы уменьшить вероятность проникновения в страну насекомых-паразитов, необходимы питомники и других видов деревьев.Об этих и других темах слушайте в аудиофайле.
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посредник, аудио

Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии

17:41 29.12.2021 (обновлено: 18:01 29.12.2021)
Радио
Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии
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О елочных браконьерах, о необходимости выращивать хвойные в собственных питомниках, о борьбе с вредителями и работе над "Красной книгой" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
Глава Госкомитета по экологии рассказал о фактах незаконной вырубки хвойных деревьев в лесах Абхазии. По его словам, одной из главных проблем того, что подобные деяния продолжаются из года в год, является экологическая безграмотность населения и незначительные административные наказания.
Кроме того, считает эколог, Абхазия давно нуждается в собственном хвойном питомнике. Для того, чтобы уменьшить вероятность проникновения в страну насекомых-паразитов, необходимы питомники и других видов деревьев.
Об этих и других темах слушайте в аудиофайле.
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