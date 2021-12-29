https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/posrednik-chitanava-o-sokhranenii-ekologii-abkhazii--1036967610.html

Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии

Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии

О елочных браконьерах, о необходимости выращивать хвойные в собственных питомниках, о борьбе с вредителями и работе над "Красной книгой" в эфире радио Sputnik... 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T17:41+0300

2021-12-29T17:41+0300

2021-12-29T18:01+0300

радио

посредник

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Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии

Глава Госкомитета по экологии рассказал о фактах незаконной вырубки хвойных деревьев в лесах Абхазии. По его словам, одной из главных проблем того, что подобные деяния продолжаются из года в год, является экологическая безграмотность населения и незначительные административные наказания. Кроме того, считает эколог, Абхазия давно нуждается в собственном хвойном питомнике. Для того, чтобы уменьшить вероятность проникновения в страну насекомых-паразитов, необходимы питомники и других видов деревьев.Об этих и других темах слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посредник, аудио