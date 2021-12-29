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Поздравление победителей: церемония награждения лучших футболистов Абхазии
Поздравление победителей: церемония награждения лучших футболистов Абхазии
Церемония вручения наград проходила в торжественной обстановке на столичном стадионе "Динамо". 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T18:28+0300
2021-12-29T22:42+0300
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Церемония награждения лучших футбольных игроков прошедшего сезона в Любительской лиге, Детско-юношеской лиге и чемпионате страны, состоялась 28 декабря.В этом году в Абхазии состоялось первенство Любительской футбольной лиги, третье место в нем заняла команда "Аиааира", второго места удостоилась команда Службы государственной безопасности, а чемпионами Любительской футбольной лиги стали игроки, представляющие Министерство внутренних дел.Лучшим бомбардиром ЛФЛ стал Аляс Асландзия, который забил 108 голов в 25 турах турнира. Согласно итоговым результатам, в Детско-юношеской лиге первое место заняла команда из Нового Афона, второе – сухумский "Нарт", на третьем месте "Динамо" Сухум.Лучшим вратарем был признан Никита Капш, представляющий команду "Афон", лучшим защитником стал Инал Тарба из сухумского "Нарта", лучший полузащитник – Дамиан Джинджолия из "Динамо" Сухум, а среди нападающих первое место занял Темур Квициния – "Нарт" Сухум. Лучшим бомбардиром Детско-юношеской лиги стал Энри Мукба из "Афона", лучшим игроком первенства также признали Энри Мукба.Среди тренеров лучшим признали Максима Никитского из Сухумского "Динамо".В чемпионате страны третье место заняла "Гагра", второе "Рица", а высшую строчку турнирной таблицы – "Нарт" Сухум. Лучшим вратарем стал Инал Кацуба из сухумского "Нарта", среди защитников всех превзошел Аляс Асландзия, также представляющий "Нарт", полузащитником сезона стал Аслан Багателия – "Динамо" Сухум, нападающим сезона признали Тимура Агрба из "Нарта", лучшим молодым игроком стал Лука Багателия – "Рица", среди бомбардиров высшую строчку занял Георгий Анджапаридзе – "Динамо" Сухум, лучшим игроком чемпионата признали Виктора Пимпия, лучшим тренером стал Рафаэль Багателия из гудаутской "Рицы".
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Поздравление победителей: награждение лучших футболистов Абхазии
Поздравление победителей: награждение лучших футболистов Абхазии
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спорт, видео, абхазия, футбол, мультимедиа, видео

Поздравление победителей: церемония награждения лучших футболистов Абхазии

18:28 29.12.2021 (обновлено: 22:42 29.12.2021)
© Видео / Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Церемония вручения наград проходила в торжественной обстановке на столичном стадионе "Динамо".
Церемония награждения лучших футбольных игроков прошедшего сезона в Любительской лиге, Детско-юношеской лиге и чемпионате страны, состоялась 28 декабря.
В этом году в Абхазии состоялось первенство Любительской футбольной лиги, третье место в нем заняла команда "Аиааира", второго места удостоилась команда Службы государственной безопасности, а чемпионами Любительской футбольной лиги стали игроки, представляющие Министерство внутренних дел.
Лучшим бомбардиром ЛФЛ стал Аляс Асландзия, который забил 108 голов в 25 турах турнира. Согласно итоговым результатам, в Детско-юношеской лиге первое место заняла команда из Нового Афона, второе – сухумский "Нарт", на третьем месте "Динамо" Сухум.
Лучшим вратарем был признан Никита Капш, представляющий команду "Афон", лучшим защитником стал Инал Тарба из сухумского "Нарта", лучший полузащитник – Дамиан Джинджолия из "Динамо" Сухум, а среди нападающих первое место занял Темур Квициния – "Нарт" Сухум. Лучшим бомбардиром Детско-юношеской лиги стал Энри Мукба из "Афона", лучшим игроком первенства также признали Энри Мукба.
Среди тренеров лучшим признали Максима Никитского из Сухумского "Динамо".
В чемпионате страны третье место заняла "Гагра", второе "Рица", а высшую строчку турнирной таблицы – "Нарт" Сухум. Лучшим вратарем стал Инал Кацуба из сухумского "Нарта", среди защитников всех превзошел Аляс Асландзия, также представляющий "Нарт", полузащитником сезона стал Аслан Багателия – "Динамо" Сухум, нападающим сезона признали Тимура Агрба из "Нарта", лучшим молодым игроком стал Лука Багателия – "Рица", среди бомбардиров высшую строчку занял Георгий Анджапаридзе – "Динамо" Сухум, лучшим игроком чемпионата признали Виктора Пимпия, лучшим тренером стал Рафаэль Багателия из гудаутской "Рицы".
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