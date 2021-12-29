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Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Законопроект, помимо прочего, вводит институт прекращения российского гражданства. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T11:45+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на:Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта — теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-podgotovila-soglashenie-ob-oblegchennoy-protsedure-polucheniya-rossiyskogo-grazhdanstva-1033252761.html
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общество, россия, владимир путин, гражданство

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

11:45 29.12.2021 (обновлено: 11:54 29.12.2021)
© Sputnik Табылды КадырбековСотрудник избирательной комиссии на участке №8159 в посольстве России в Киргизии вносит сведения из паспорта гражданина РФ, пришедшего проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ, в список избирателей.
Сотрудник избирательной комиссии на участке №8159 в посольстве России в Киргизии вносит сведения из паспорта гражданина РФ, пришедшего проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ, в список избирателей. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik Табылды Кадырбеков
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Законопроект, помимо прочего, вводит институт прекращения российского гражданства.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", – говорится в документе.

Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:
соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);
те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;
потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации).
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Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на:
ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР;
людей, имеющих особые заслуги перед Россией;
тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта — теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
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