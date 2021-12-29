https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/putin-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-o-rossiyskom-grazhdanstve-1036961014.html

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Законопроект, помимо прочего, вводит институт прекращения российского гражданства. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T11:45+0300

2021-12-29T11:45+0300

2021-12-29T11:54+0300

общество

россия

владимир путин

гражданство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036960986_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_7e3f5184edd3b7c7489a45f4cc401f5e.jpg

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на:Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта — теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-podgotovila-soglashenie-ob-oblegchennoy-protsedure-polucheniya-rossiyskogo-grazhdanstva-1033252761.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, владимир путин, гражданство