Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
11:45 29.12.2021 (обновлено: 11:54 29.12.2021)
© Sputnik Табылды КадырбековСотрудник избирательной комиссии на участке №8159 в посольстве России в Киргизии вносит сведения из паспорта гражданина РФ, пришедшего проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ, в список избирателей.
© Sputnik Табылды Кадырбеков
Законопроект, помимо прочего, вводит институт прекращения российского гражданства.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", – говорится в документе.
Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:
соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);
те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;
потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации).
Помимо этого, в соответствии с положениями документа, в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на:
ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР;
людей, имеющих особые заслуги перед Россией;
тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта — теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.