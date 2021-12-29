https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/rossiya-predlozhila-zaklyuchit-mezhdunarodnoe-soglashenie-po-internetu-1036958683.html

Россия предложила заключить международное соглашение по интернету

Россия предложила заключить международное соглашение по интернету

Подобную проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T08:45+0300

2021-12-29T08:45+0300

2021-12-29T10:09+0300

политика

общество

в мире

россия

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/16/1032279961_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_5b2f7b29238af90c3b045a6da59dfa82.jpg

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов."Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет", – рассказал Сыромолотов.При этом он отметил, что только в случае принятия соглашения всеми государствами, оно окажется эффективным.По словам замглавы МИД, эту проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает "самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/so-skorostyu-swifta-kto-razvalitsya-ot-udara-po-rossii-1036670699.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, общество, в мире, россия, интернет