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Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Подобную проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T08:45+0300
2021-12-29T10:09+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов."Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет", – рассказал Сыромолотов.При этом он отметил, что только в случае принятия соглашения всеми государствами, оно окажется эффективным.По словам замглавы МИД, эту проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает "самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/so-skorostyu-swifta-kto-razvalitsya-ot-udara-po-rossii-1036670699.html
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политика, общество, в мире, россия, интернет

Россия предложила заключить международное соглашение по интернету

08:45 29.12.2021 (обновлено: 10:09 29.12.2021)
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Работа в офисе - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
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Подобную проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.
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"Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет", – рассказал Сыромолотов.
При этом он отметил, что только в случае принятия соглашения всеми государствами, оно окажется эффективным.
По словам замглавы МИД, эту проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает "самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ".
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