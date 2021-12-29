https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/rossiya-predlozhila-zaklyuchit-mezhdunarodnoe-soglashenie-po-internetu-1036958683.html
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Подобную проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T08:45+0300
2021-12-29T08:45+0300
2021-12-29T10:09+0300
политика
общество
в мире
россия
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/16/1032279961_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_5b2f7b29238af90c3b045a6da59dfa82.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов."Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет", – рассказал Сыромолотов.При этом он отметил, что только в случае принятия соглашения всеми государствами, оно окажется эффективным.По словам замглавы МИД, эту проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает "самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/so-skorostyu-swifta-kto-razvalitsya-ot-udara-po-rossii-1036670699.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/16/1032279961_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_83a8ab44f5476d6698c67cc5c3e0c759.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, общество, в мире, россия, интернет
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
08:45 29.12.2021 (обновлено: 10:09 29.12.2021)
Подобную проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik.
Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, рассказал в интервью РИА Новости
заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.
"Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет", – рассказал Сыромолотов.
При этом он отметил, что только в случае принятия соглашения всеми государствами, оно окажется эффективным.
По словам замглавы МИД, эту проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает "самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ".