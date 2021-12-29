https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/takie-obstoyatelstva-sichinava-o-nezakonnoy-vyrubke-elok-1036957151.html

Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок

Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок

Главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава рассказал, какова ситуация с незаконной вырубкой елок в преддверии Нового года. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок

В преддверии Нового года в Абхазии продают живые ели. Распоряжением премьер-министра Абхазии вырубка хвойных на территории республики запрещена. Какую работу проводят в этой связи в лесных хозяйствах и насколько эффективно удается пресечь незаконный промысел, в эфире радио Sputnik рассказал главный лесничий Республиканского унитарного предприятия "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава.Беседу слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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