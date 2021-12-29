https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/takie-obstoyatelstva-sichinava-o-nezakonnoy-vyrubke-elok-1036957151.html
Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
Главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава рассказал, какова ситуация с незаконной вырубкой елок в преддверии Нового года. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T10:45+0300
2021-12-29T10:45+0300
2021-12-29T10:59+0300
радио
такие обстоятельства
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036957124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eed165a87fbd1eb076585f35485b8405.jpg
Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
В преддверии Нового года в Абхазии продают живые ели. Распоряжением премьер-министра Абхазии вырубка хвойных на территории республики запрещена. Какую работу проводят в этой связи в лесных хозяйствах и насколько эффективно удается пресечь незаконный промысел, в эфире радио Sputnik рассказал главный лесничий Республиканского унитарного предприятия "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава.Беседу слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036957124_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cd04eecee063de95ef2dd0be103f8a8f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
10:45 29.12.2021 (обновлено: 10:59 29.12.2021)
Главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава рассказал, какова ситуация с незаконной вырубкой елок в преддверии Нового года.
В преддверии Нового года в Абхазии продают живые ели. Распоряжением премьер-министра Абхазии вырубка хвойных на территории республики запрещена. Какую работу проводят в этой связи в лесных хозяйствах и насколько эффективно удается пресечь незаконный промысел, в эфире радио Sputnik
рассказал главный лесничий Республиканского унитарного предприятия "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава.
Беседу слушайте в аудиофайле.