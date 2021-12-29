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Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
Главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава рассказал, какова ситуация с незаконной вырубкой елок в преддверии Нового года. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
В преддверии Нового года в Абхазии продают живые ели. Распоряжением премьер-министра Абхазии вырубка хвойных на территории республики запрещена. Какую работу проводят в этой связи в лесных хозяйствах и насколько эффективно удается пресечь незаконный промысел, в эфире радио Sputnik рассказал главный лесничий Республиканского унитарного предприятия "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава.Беседу слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, подкасты, аудио

Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок

10:45 29.12.2021 (обновлено: 10:59 29.12.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Сичинава о незаконной вырубке елок
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Главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава рассказал, какова ситуация с незаконной вырубкой елок в преддверии Нового года.
В преддверии Нового года в Абхазии продают живые ели. Распоряжением премьер-министра Абхазии вырубка хвойных на территории республики запрещена. Какую работу проводят в этой связи в лесных хозяйствах и насколько эффективно удается пресечь незаконный промысел, в эфире радио Sputnik рассказал главный лесничий Республиканского унитарного предприятия "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава.
Беседу слушайте в аудиофайле.
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