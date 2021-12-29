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В Абхазии выявлено 94 случая коронавируса за сутки
В Абхазии выявлено 94 случая коронавируса за сутки
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 94 человек из протестированных за минувшие сутки 435 граждан Абхазии, сообщает Оперштаб по защите... 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T00:11+0300
2021-12-29T00:11+0300
2021-12-29T00:41+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 94 человек из протестированных за минувшие сутки 435 граждан Абхазии, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 83 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице лечение проходят 39 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 9, двое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 37690. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости
В Абхазии выявлено 94 случая коронавируса за сутки
00:11 29.12.2021 (обновлено: 00:41 29.12.2021)
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 94 человек из протестированных за минувшие сутки 435 граждан Абхазии, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 83 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице лечение проходят 39 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 9, двое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.
Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 37690. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.