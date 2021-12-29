https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/v-abkhazii-vyyavleno-94-sluchaya-koronavirusa-za-sutki-1036958413.html

В Абхазии выявлено 94 случая коронавируса за сутки

В Абхазии выявлено 94 случая коронавируса за сутки

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 94 человек из протестированных за минувшие сутки 435 граждан Абхазии, сообщает Оперштаб по защите... 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T00:11+0300

2021-12-29T00:11+0300

2021-12-29T00:41+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 94 человек из протестированных за минувшие сутки 435 граждан Абхазии, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 83 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице лечение проходят 39 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 9, двое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 37690. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.

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новости