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В Sputnik пройдет пресс-конференция министра просвещения и языковой политики
17:49 29.12.2021 (обновлено: 17:58 29.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВывеска Shutnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
30 декабря, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия Инала Габлия.
Глава Минпросвещения расскажет об итогах рабочей поездки в Москву и Минск.