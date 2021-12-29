https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/v-sputnik-proydet-press-konferentsiya-ministra-prosvescheniya-i-yazykovoy-politiki-1036968115.html

В Sputnik пройдет пресс-конференция министра просвещения и языковой политики

В Sputnik пройдет пресс-конференция министра просвещения и языковой политики

30 декабря, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия Инала Габлия. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T17:49+0300

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пресс-центр

абхазия

пресс-релизы

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30 декабря, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия Инала Габлия.Глава Минпросвещения расскажет об итогах рабочей поездки в Москву и Минск.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, пресс-релизы