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В Sputnik пройдет пресс-конференция министра просвещения и языковой политики
В Sputnik пройдет пресс-конференция министра просвещения и языковой политики
30 декабря, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия Инала Габлия. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
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30 декабря, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия Инала Габлия.Глава Минпросвещения расскажет об итогах рабочей поездки в Москву и Минск.
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В Sputnik пройдет пресс-конференция министра просвещения и языковой политики

17:49 29.12.2021 (обновлено: 17:58 29.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВывеска Shutnik Абхазия
Вывеска Shutnik Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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30 декабря, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия Инала Габлия.
Глава Минпросвещения расскажет об итогах рабочей поездки в Москву и Минск.
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