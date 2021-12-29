https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/vikulov-rasskazal-kogda-sozdadut-vaktsinu-protiv-omikrona-1036961963.html

Викулов рассказал, когда создадут вакцину против "омикрона"

Викулов рассказал, когда создадут вакцину против "омикрона"

Российский инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, сколько времени может потребоваться для запуска в производство нового варианта вакцины... 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T14:17+0300

2021-12-29T14:17+0300

2021-12-29T14:23+0300

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Викулов Викулов

В НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи собрали конструкцию вакцины против омикрон-штамма коронавируса, об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.В эфире радио Sputnik Георгий Викулов объяснил, что любая модификация вакцины производится с учетом новых штаммов."Сейчас в подавляющем большинстве стран циркулирует дельта-штамм COVID-19. Потенциал "омикрона" до сих пор уточняется, пока известно, что он может ускользать от иммунного ответа организма, вызывать заболевание даже у вакцинированных и переболевших, провоцируя так называемую прорывную инфекцию. Описано более 50 мутаций, которые позволяют ему быстро проникать в клетки и вызывать соответствующую симптоматику, хотя у вакцинированных отмечается легкое течение болезни. В общем, менять модификацию вакцины никто не будет, потому как все выявленные случаи заражения "омикроном" не говорят о том, что он вызывает тяжелые формы заболевания. Тем не менее при необходимости конструкция вакцины может измениться", – сказал Викулов.Он отметил, что масштабирование вакцины из ее конструкции для производства может занять от полутора до четырех месяцев.

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