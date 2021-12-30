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Агрба о новогоднем турпотоке в Абхазию: спрос есть
Агрба о новогоднем турпотоке в Абхазию: спрос есть
Каков спрос на отдых в Абхазии в новогодние дни, насколько загружены отели и какую программу здесь могут предложить своим гостям гостиницы и турбазы, в эфире... 30.12.2021, Sputnik Абхазия
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Агрба о новогоднем турпотоке в Абхазию: спрос есть
Агрба о новогоднем турпотоке в Абхазию: спрос есть
По словам Агрба, пансионат готов принять около 280 человек, и заявок уже столько же поступило. Больше наш пансионат принять не может, потому как в межсезонье там проводится капитальный ремонт."Если бы не ремонт, то количество людей было бы больше, потому что спросом на новогодние туры Абхазия пользуется. На границе с Россией огромное скопление машин, думаю, такая тенденция сохранится до конца новогодних каникул", – сказал Агрба.Заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" рассказал, почему гости республики дают предпочтение Абхазии."Здесь теплее гораздо, в горах снег, а на побережье солнце. Люди могут поправить здоровье и отдохнуть", – заключил Агрба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Агрба о новогоднем турпотоке в Абхазию: спрос есть

11:20 30.12.2021 (обновлено: 11:23 30.12.2021)
Радио
Агрба о новогоднем турпотоке в Абхазию: спрос есть
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Каков спрос на отдых в Абхазии в новогодние дни, насколько загружены отели и какую программу здесь могут предложить своим гостям гостиницы и турбазы, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" Адгур Агрба.
По словам Агрба, пансионат готов принять около 280 человек, и заявок уже столько же поступило. Больше наш пансионат принять не может, потому как в межсезонье там проводится капитальный ремонт.
"Если бы не ремонт, то количество людей было бы больше, потому что спросом на новогодние туры Абхазия пользуется. На границе с Россией огромное скопление машин, думаю, такая тенденция сохранится до конца новогодних каникул", – сказал Агрба.
Заместитель генерального директора пансионата "Литфонд" рассказал, почему гости республики дают предпочтение Абхазии.
"Здесь теплее гораздо, в горах снег, а на побережье солнце. Люди могут поправить здоровье и отдохнуть", – заключил Агрба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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