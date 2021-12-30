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https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/devushka-pogibla-v-avarii-v-gagre--1036988581.html
Девушка погибла в аварии в Гагре
Девушка погибла в аварии в Гагре
Авария произошла в 19:06 30 декабря на проспекте Ардзинба в Гагре. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Девушка погибла в аварии в районе старой Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Вечером 30 декабря на проспекте Ардзинба столкнулись автомобили "Лексус" и "Нива". Водителя доставили в больницу, девушка погибла на месте. Причины происшествия устанавливаются.
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происшествия, мчс абхазии

Девушка погибла в аварии в Гагре

22:00 30.12.2021 (обновлено: 22:12 30.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина медицинской служба МЧС РА
Машина медицинской служба МЧС РА - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Авария произошла в 19:06 30 декабря на проспекте Ардзинба в Гагре.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Девушка погибла в аварии в районе старой Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Вечером 30 декабря на проспекте Ардзинба столкнулись автомобили "Лексус" и "Нива".
Прибывшие на место сотрудники ПСО по Гагре деблокировали зажатых в "Ниве" водителя и пассажирку.
Водителя доставили в больницу, девушка погибла на месте. Причины происшествия устанавливаются.
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