https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/devushka-pogibla-v-avarii-v-gagre--1036988581.html

Девушка погибла в аварии в Гагре

Девушка погибла в аварии в Гагре

Авария произошла в 19:06 30 декабря на проспекте Ардзинба в Гагре. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T22:00+0300

2021-12-30T22:00+0300

2021-12-30T22:12+0300

в абхазии

происшествия

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0c/1035833581_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fddd237bf7016974f5e0f149216d21db.jpg

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Девушка погибла в аварии в районе старой Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Вечером 30 декабря на проспекте Ардзинба столкнулись автомобили "Лексус" и "Нива". Водителя доставили в больницу, девушка погибла на месте. Причины происшествия устанавливаются.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, мчс абхазии