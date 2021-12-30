https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/minzdrav-rossii-zaregistriroval-preparat-kovid-globulin-1036974118.html

Минздрав России зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"

Минздрав России зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"

Лекарство содержит антитела к коронавирусной инфекции. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T10:15+0300

2021-12-30T10:15+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Препарат "КОВИД-глобулин", созданный на плазме крови переболевших, успешно прошел клинические испытания и получил одобрение регулятора. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".Утверждается, что введение лекарства помогает организму не допустить перехода вызванного патогеном заболевания в более тяжелую форму."Для производства "КОВИД-глобулина" используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем", — отметил гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский.Наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях.Кроме того, в 70% случаев терапия предотвращала развитие осложнений — цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболии, острого респираторного дистресс-синдрома, усугубление степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики.

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19