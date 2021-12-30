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Минздрав России зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"
Минздрав России зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"
Лекарство содержит антитела к коронавирусной инфекции. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T10:15+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Препарат "КОВИД-глобулин", созданный на плазме крови переболевших, успешно прошел клинические испытания и получил одобрение регулятора. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".Утверждается, что введение лекарства помогает организму не допустить перехода вызванного патогеном заболевания в более тяжелую форму."Для производства "КОВИД-глобулина" используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем", — отметил гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский.Наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях.Кроме того, в 70% случаев терапия предотвращала развитие осложнений — цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболии, острого респираторного дистресс-синдрома, усугубление степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики.
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Sputnik Абхазия
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Минздрав России зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"
10:15 30.12.2021 (обновлено: 10:31 30.12.2021)
Лекарство содержит антитела к коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik.
Препарат "КОВИД-глобулин", созданный на плазме крови переболевших, успешно прошел клинические испытания и получил одобрение регулятора. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха
".
"Разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат "КОВИД-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России", — говорится в релизе.
Утверждается, что введение лекарства помогает организму не допустить перехода вызванного патогеном заболевания в более тяжелую форму.
"Для производства "КОВИД-глобулина" используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем", — отметил гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский.
Наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях.
Кроме того, в 70% случаев терапия предотвращала развитие осложнений — цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболии, острого респираторного дистресс-синдрома, усугубление степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики.