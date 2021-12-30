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Политолог Михеев сделал прогноз, будет ли война в 2022 году
Политолог Михеев сделал прогноз, будет ли война в 2022 году
Перейдут ли агрессивные планы Запада в отношении России и ее союзников в фазу открытого вооруженного конфликта, что будет происходить на Украине, к чему... 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T12:55+0300
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Михеев
Михеев
НАТО готовится к полномасштабной войне с Россией с момента своего создания в 1949 году – сначала с Советским Союзом, потом с организациями Варшавского договора, теперь с самой Российской Федерацией, отметил эксперт на youtube-канале Sputnik на русском."НАТО – это не клуб любителей домашних животных, всяких хомячков, котиков, это военно-политический блок, который содержит огромные вооруженные силы, которые постоянно готовятся к какой-то войне с Россией. Но все понимают, что такая война будет абсолютно самоубийственной и для блока НАТО в том числе", – говорит Михеев.Если речь идет о ядерной войне, то у Европы нет шансов, может быть, что-то останется на территории США, пострадает и Россия, и весь мир, но то, что от европейского театра военных действий, включая и тех, кто не входит в НАТО, не останется вообще ничего, это действительно так, убежден эксперт."У меня такое впечатление, что за эти 30 лет с распада Советского Союза мы сами так разбаловали западных "партнеров", что они полностью переместились в мир иллюзий. Им стало казаться, что война – это что-то, что может происходить "где-то там", а здесь у них никогда войны не будет. Я думаю, что Запад категорически не готов к войне с Россией, тем более к войне на уничтожение", – считает Михеев.По мнению эксперта, Запад, безусловно, продолжит пугать войной, даже может использовать какие-то военные провокации как способ давления, как попытку поменять карты на столе переговоров, однако к открытому конфликту вряд ли перейдет по нескольким причинам."Запад будет готовиться к войне, но в нынешних реалиях Запад не имеет возможности эту войну выиграть. Пока он в этом не уверен, он эту войну не начнет. Как в прочем и Россия. Все эти разговоры о том, что злой Путин в ночь с 31 декабря на 1 января захватит Украину, это разговоры для провокаторов и наивных обывателей", – рассуждает Михеев.
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Политолог Михеев сделал прогноз, будет ли война в 2022 году

12:55 30.12.2021 (обновлено: 13:20 30.12.2021)
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Михеев
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Перейдут ли агрессивные планы Запада в отношении России и ее союзников в фазу открытого вооруженного конфликта, что будет происходить на Украине, к чему приведет противостояние и что останется после, рассуждает российский политический эксперт Сергей Михеев.
НАТО готовится к полномасштабной войне с Россией с момента своего создания в 1949 году – сначала с Советским Союзом, потом с организациями Варшавского договора, теперь с самой Российской Федерацией, отметил эксперт на youtube-канале Sputnik на русском.
"НАТО – это не клуб любителей домашних животных, всяких хомячков, котиков, это военно-политический блок, который содержит огромные вооруженные силы, которые постоянно готовятся к какой-то войне с Россией. Но все понимают, что такая война будет абсолютно самоубийственной и для блока НАТО в том числе", – говорит Михеев.
Если речь идет о ядерной войне, то у Европы нет шансов, может быть, что-то останется на территории США, пострадает и Россия, и весь мир, но то, что от европейского театра военных действий, включая и тех, кто не входит в НАТО, не останется вообще ничего, это действительно так, убежден эксперт.
"У меня такое впечатление, что за эти 30 лет с распада Советского Союза мы сами так разбаловали западных "партнеров", что они полностью переместились в мир иллюзий. Им стало казаться, что война – это что-то, что может происходить "где-то там", а здесь у них никогда войны не будет. Я думаю, что Запад категорически не готов к войне с Россией, тем более к войне на уничтожение", – считает Михеев.
По мнению эксперта, Запад, безусловно, продолжит пугать войной, даже может использовать какие-то военные провокации как способ давления, как попытку поменять карты на столе переговоров, однако к открытому конфликту вряд ли перейдет по нескольким причинам.
"Запад будет готовиться к войне, но в нынешних реалиях Запад не имеет возможности эту войну выиграть. Пока он в этом не уверен, он эту войну не начнет. Как в прочем и Россия. Все эти разговоры о том, что злой Путин в ночь с 31 декабря на 1 января захватит Украину, это разговоры для провокаторов и наивных обывателей", – рассуждает Михеев.
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